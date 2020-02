Udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S) glæder sig over at få sat handling bag de ekstra 4 mio. kr. som Furesø Kommune får tilført til at løfte normeringerne i daginstitutionerne. Foto: Kim Rasmussen

Ekstra midler til daginstitutioner

Furesø - 18. februar 2020 kl. 17:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4 mio. kr.

Det er Furesøs andel af de 500 mio kr. som regeringen og støttepartierne satte på finansloven for 2020 i et forsøg på at løfte normeringerne i vuggestuer og børnehaver.

I Furesø Kommune modtager udvalgsformand for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S) med stor glæde.

- Børn i vores daginstitutioner skal have voksne omkring sig, der kan sikre, at de oplever ro, nærvær og fællesskab. Det er bedre normeringer med til at sikre, forklarer Bettina Ugelvig Møller og fortsætter:

- Det er rigtig vigtigt, at vi nu endelig får taget rigtig hul på at forbedre rammerne om vores yngste børn i vuggestuer og børnehaver. Det fortjener børnene, det fortjener medarbejderne og jeg håber, at forældrene kommer til at mærke en forskel også. Selvom tiden her i 2020 har føltes lidt lang, har det været værd at vente på. For vi vidste jo at noget ville ske, men ikke helt hvornår.

Furesø var allerede i gang med at udvide normeringerne.

- Vi har i Furesø taget meget spæde skridt i vores kommunale budgetter med en million kroner til sociale normeringer og en million kroner til de generelle normeringer - og nu kan vi til en start lægge fire millioner kroner oveni. Nu skal vi have lagt en god strategi for, hvordan de fire millioner, så skal leve ude i vores dagtilbud. En ting er sikkert - de skal og må udelukkende bruges på pædagogisk personale, siger Bettina Ugelvig Møller.

Socialdemokraten blev valgt ind i byrådet ved valget i 2017. Efterfølgende blev hun udvalgsformand, og valgte at opleve børnenes og medarbejdernes hverdag på tætteste hold.

- Jeg har været i praktik i flere af dagtilbud, og jeg har oplevet dygtige medarbejdere, der har arbejdet i travle rammer - nu kommer der forhåbentlig mere ro på, så øjenkontakten med børnene bliver længere og muligheden for at dyrke fordybelse og nysgerrighed i mindre grupper kan opstå spontant, fortæller Bettina Ugelvig Møller, som forventer, at området vil blive tilført yderligere midler de kommende år.