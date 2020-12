Eks-lokalpolitiker udgiver roman med humor og sex

Hvis man er fra Furesø, er der en god chance for, at man har regnet ud, at der bag forfatternavnet HK Møller gemmer sig en gammel kending fra lokalpolitik, Helle Katrine Møller.

Fra 2010-2017 var hun formand for kultur,- fritids- og idrætsudvalget, valgt for De Radikale.

"Romanen handler om, at mange kvinder først føler sig rigtigt meningsfulde og set, når de bliver set af en mand. Af mænd. Men det kan skabe alt for meget afmagt og drama i et liv, når sulten efter blikket tager overhånd, og det gør det, kan man roligt sige, for 38-årige Sidsel, hovedkarakteren i min roman," fortæller Helle Katrine Møller i en pressemeddelelse. Romanen er en blanding af humor, sex og eftertænksomhed.