Ejendomsmægler vender tilbage

Der er for alvor gang i boligmarkedet i Furesø og de omkringliggende kommuner, og nu har sælgerne fået endnu en ejendomsmægler at henvende sig til.

- Tilbage i 1998 var det umuligt at sælge et hus for 3 mio. kr., i Værløse. Nu kan du ikke købe noget for under 3. mio. kr.. Så meget har det rykket sig, forklarer Jakob Bach Munk-Petersen, som driver forretningen fra sin bopæl med udsigt over Bundså ved Kirke Værløse.