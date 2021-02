Ejendomsmægler: Nogle vil købe boligen ubeset

Arkivfoto Foto: Kasper Blomgren

Både hos Danbolig og Home har de siden efteråret oplevet en markant større efterspørgsel på boliger i Furesø. 'For nogle går de så hurtigt, at de ikke kan nå at tænke sig om," siger Thomas Lausen

Furesø - 28. februar 2021 Af Louise Mørch Vilster

Hos de lokale ejendomsmæglere i Furesø lægger de ikke skjul på, at det går rigtigt godt for tiden, og at mange boliger forsvinder kort tid efter, at de er kommet til salg.

"Vi har allerede solgt 20 ejendomme i år, det plejer vi aldrig at gøre på så kort tid," siger ejendomsmægler og indehaver af Danbolig Værløse, Klaus Bundgaard Jensen.

Han fortæller, at de på grund af den store efterspørgsel for første gang ikke laver skuffesalg, hvor potentielle købere kan få lov til at se en bolig, før den kommer til salg.

"Jeg bruger ikke køberkartotek i øjeblikket, for det er ikke fair over for sælgerne, da der kan være købere i markedet, som vil betale mere. Det handler jo om penge for sælgerne. Hvis der er nogen købere, som får nys om, at der kommer noget til salg, er jeg også begyndte ikke at sige noget, for så ringer de 24/7. I stedet holder vi åbent hus, så ingen bliver forfordelt," siger han.

Et samfundsproblem

Selvom det er gode tider at være ejendomsmægler i, så kan de voldsomme prisstigninger godt bekymre Klaus Bundgaard Jensen fra et samfundsmæssigt perspektiv. Derfor hilser han det velkomment, hvis renten begynder at stige.

"Det vil være godt med en rentestigning, så vi alle kan nå at trække vejret. Det er super at være mægler for tiden, men jeg synes, at der bliver skabt en kløft mellem førstegangskøbere, og dem der har en bolig, de kan sælge. Jeg tænker for eksempel på mine egne børn, som ikke har råd til at købe noget. Det er et samfundsproblem," siger han.

Det er særligt siden efteråret, at der er sket et stort ryk på boligmarkedet ifølge Klaus Bundgaard Jensen. Han tror, at der kan ske ændringer, når vi kommer om på den anden side af coronakrisen, som kan være til købers fordel. Mange sælgere har for eksempel holdt igen med at sætte boligen til salg, da de ikke har lyst til at flytte i en coronatid, og da de gerne vil have fundet en anden bolig, før de sælger.

"Jeg tror, at der er mange af køberne, som først ville have købt i år, der allerede købte sidste år, og den gruppe kommer til at mangle i år. Og da der ikke var meget til salg sidste år, vil der komme mere til salg i år. Det vil skabe en ny ulighed i udbud og efterspørgsel," siger han.

Vil købe uden at se bolig

Hos Home i Farum og Værløse kan indehaver Thomas Lausen også mærke, at køberne er mere pressede end normalt. Inden for den seneste tid er nogle købere endda parat til at købe en bolig, de aldrig har været ude at se, men der sætter Thomas Lausen grænsen.

"Det går kanon på boligmarkedet, men for nogle går det så hurtigt, at de ikke kan nå at tænke sig om. Der er for eksempel nogle, der gerne vil købe boligen ubeset, men det siger vi nej til. Det fører ikke nok godt med sig, og det kan give en problematisk proces bagefter. Det bringer også ejendomsmarkedet hen til pistolsalg, og det bryder jeg mig ikke om. Vi skal have ordentligeheden med," siger han.

Thomas Lausen fortæller, at når folk til gengæld har fundet drømmehuset, så går det ofte hurtigt med at få solgt deres egen bolig.

"Det gode er, at de ikke hænger på deres bolig. Den kan de sagtens få solgt," siger han.

De seneste fem huse, har de hos Home solgt på kun 15 dage, og Thomas Lausen bekræfter, at der generelt er meget lidt til salg.

"Vi mangler alle typer boliger," siger han.

Mange vil bo i Furesø

Det er både i Farum og Værløse, at der er rift om boligerne, og Thomas Lausen mærker også et stort pres fra børnefamilier i København, der gerne vil flytte til kommunen. Hos Home har de også en del projektsalg, og sidste år solgte Thomas Lausen 40 nybyggede lejligheder på Posthusgrunden, der ligger over for Værløse Station.

"Ved Flyvestationen i Værløse har vi siden september solgt 30 ud af 37 af Officerboligerne. Det er meget tilfredsstillende. Der er mange, der gerne vil bo i vores kommune, og der er mange ressorucestærke familier, der gerne vil flytte ud i naturen. Vi har fem gange så mange i vores køberkartotek end normalt, og nogle ringer nærmest hver uge, for at høre om der er noget nyt på vej," siger han.

Det gør ham dog ikke noget, at køberne er blevet mere proaktive, da han så også lærer dem bedre at kende. Thomas Lausen tror dog ikke, at priserne kan stikke helt af, så længe der er relativt skrappe krav fra bankernes side.

"Priserne kan ikke stige langt ind i himlen, fordi banken holder fast i den lange ende, så folk ikke sætter sig for dyrt," siger han.

Thomas Lausens råd til de mange boligsøgende er at slå koldt vand i blodet.

"Man skal lige have sjælen med, selvom det ikke er nemt, når boligerne forsvinder. Man skal gøre sig tanker om, hvilke værdier, der er vigtigst og ikke købe med hovedet under armen. Det bliver man ikke lykkeligere af," siger han.