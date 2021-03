Se billedserie Anders Ahnfelt-Rønne glæder sig over udsigten til at slutte af med maner med Egnsteatret Undergrunden. Foto: Kenn Thomsen

Egnsteatret Undergrunden vil slutte af med maner

Furesø - 20. marts 2021 kl. 08:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Bølgerne gik højt og skuffelsen var udtalt, da et flertal i Furesø Byråd valgte at stoppe tilskuddet til Egnsteatret Undergrunden og dermed reelt lukke operascenen pr. 31. december 2020.

Men så fejede coronavirussen ind over Danmark med store konsekvenser for kulturlivet. Egnsteatret Undergrunden kunne ikke gennemføre den årlige egenproduktion i august måned, og premieren på John Frandsens nykomponerede opera »Dyrets år« blev også udskudt. Furesø Kommune og Statens Kunstfond gav dog begge grønt lys for, at Undergrunden kunne få en værdig afsked med et års forsinkelse.

- Når galt skal være, kan det ikke slutte på en bedre måde, siger teaterleder Anders Ahnfelt-Rønne.

Egenproduktionen af Puccinis »Madame Butterfly« spiller i Galaksen med premiere den 12. august 2021. »Dyrets År« spiller den 10. og 11. september 2021. Dertil kommer, at Undergrunden har en finger med i spillet ved en gæsteoptræden af et operakompagni fra Berlin ved Copenhagen Opera Festival.

Alt dette er muligt, fordi Egnsteatret Undergrunden valgte at udøve rettidig omhu i 2020.

- Jeg havde på fornemmelsen, at corona-situationen ville give os problemer med at spille forestillinger i 2020, så jeg begyndte at spare, og fik forvaltningen i Furesø Kommune til at gå med på at udskyde forestillingerne et år, fortæller Anders Ahnfelt-Rønne.

Undergrunden kommer ud af 2020 med et overskud på ca. 1,5 mio. kr. De penge skal bruges til at sætte de sidste forestillinger op.

- Med de besparelser vi gennemførte sidste år, har vi sikret økonomien til at sætte forestillingerne op. Det bliver en god måde at slutte af på, siger Anders Ahnfelt-Rønne.

Teaterleder uden løn

For Anders Ahnfelt-Rønne er det en æressag at Egnsteatret Undergrunden får sluttet ordentligt af. Derfor har han valgt at fortsætte som teaterleder uden løn.

- Jeg har prøvet meget i kulturbranchen. Men det er alligevel første gang, at jeg er teaterleder uden løn for et teater, som officielt ikke eksisterer længere, lyder det med en grin.

Anders Ahnfelt-Rønne har selv valgt at fortsætte uden løn. For han har lavet sit eget firma ved siden af.

- Jeg vil stå frit, for jeg kan ikke lade være. Jeg har 50 års jubilæum som skuespiller næste år. Jeg har 7-9-13 et godt helbred og ser ingen grund til at gå på pension. Jeg ser ikke alderen som en hindring.

Anders Ahnfelt-Rønne har sammen med cellospilleren Kirstine Elise Pedersen skabt en ny forestilling. Den har fået navnet »Det første kys«.

- Vi har opført forestillingen på en demensafdeling i Frederikssund. Demente har svært ved at huske, men hvis der er en ting, de alligevel kan huske, så er det deres første kys. De lyser helt op, når man taler om det, forklarer Anders Ahnfelt-Rønne.