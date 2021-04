Egil Hulgaard giver politik den store chance. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Egil vender tilbage til byrådet: Jeg tager meget med fra Christiansborg

Konservative Egil Hulgaard er efter otte måneder igen medlem af byrådet i Furesø Kommune og kan nu kigge på lokalpolitik på en ny måde

Furesø - 11. april 2021

Egil Hulgaard (K) er formelt igen byrådsmedlem i Furesø Kommune efter otte måneder som vikar på Christansborg som folketingsmedlem. Hans partis normale medlem Mette Abildgaard er tilbage efter endt barselsorlov.

"Jeg tager meget med i forhold til, hvordan demokrati fungerer, og hvad der tænkes på Christiansborg om det kommunale selvstyre. I Folketinget er arbejdsgangene meget orienteret mod ministre og regering, mens embedsapparatet ude i kommunerne stadig er hele byrådets," siger Egil Hulgaard.

"Forskellen gælder på gåde godt og ondt. På nogle måder synes jeg, at det fungerer bedre i kommunerne, end det gør på Christiansborg. Som folketingsmedlem er det meget normalt at få tilsendt materiale i meget lidt tid, inden man skal forhandle med regeringen og inden man skal sige enten ja eller nej til en ny aftale. Her får vi tingene i bedre tid som byrådsmedlemmer," siger han.

"Der har været brug for at tale kommunernes sag derinde, for faktisk burde det kommunale selvstyre styrkes. Kommunerne bør fokusere på det lokale, og Folketinget det nationale," siger han og kommer med et par konkrete eksempler.

"Tag debatten om minimumsnormeringer. Her tager Folketinget magten over noget, som egentlig bør være besluttet kommunalt. En anden ting er folkeskolereformen, som også også i stor stil giver byrådene mulighed for at udvikle vores egne skoler. For det tredje er der mange elementer inden for jobområdet, socialområdet og mange andre, hvor lovgivningen er alt for detaljeret," siger Egil Hulgaard.

Vil stille op

Egil Hulgaard har planer om at stille op til næste folketingsvalg, fortæller han. Det var han også sidst, og det er derfor, han har været vikar i denne omgang. Hans parti står dog til fremgang, og dermed bliver hans chancer for at blive valgt i Folketinget formentlig også større, men Egil Hulgaard tager ingenting for givet.

"Det er dejligt med medvinden i meningsmålingerne. Men det har jo ikke konsekvens, før næste valg har været afholdt. Jeg håber, det kan omsættes til et mandat til mig, det ville være skønt," siger han.

Rent erhvervsmæssigt er han imellem jobs, fortæller han. Drømmen er at komme i Folketinget.

"Lige nu giver jeg politik den helt store chance," siger Egil Hulgaard.

Ikke på et sidespor

I Folketinget har Egil Hulgaard været sit partis ordfører inden for miljø, energi og bolig.

"Rent personligt har jeg fået et stort netværk derinde, og jeg har oplevet den konservative gruppe indefra. Det har været en fest hele vejen. Som vikar er jeg langt fra blevet sat på et sidespor og skullet klare mig selv. Jeg har været med til store forhandlinger, og jeg har ikke været mindre værd, selvom jeg har været stedfortræder. Under Søren Pape og Mai Mercardos ledelse (hhv. partileder og gruppeformand, red.) har jeg oplevet som værende meget velfungerende. Der er både opbakning og frihed i folketingsarbejdet. Det har været en fornøjelse," siger Egil Hulgaard.

Medlem i en coronatid

De sidste otte måneder har naturligvis været præget af coronavirussen, og den fremhæver Egil Hulgaard også for især én ting, mens han har siddet i Folketinget.

"Minksagen har været definerende i min tid derinde i denne omgang. Den indeholder dels coronaelementet, og den illustrerer også for mig, hvordan regeringen fungerer. Sagen har præget samarbejdsformen mellem partierne. Beslutningen blev truffet på et urigtigt grundlag, på baggrund af oplysninger regeringen havde tilbageholdt i mere end en måned uden forsøg på at skabe et kompromis. Historien har vist at der ikke var en reel trussel fra minkmutationerne," siger han.

"Støjberg-sagen vil man også komme til at læse om i historiebøgerne. Det er jeg sikker på," siger Egil Hulgaard også med henvisning til den kommende rigsretssag.

Af mere positive ting vil han fremhæve vedtagelsen af at bygge en energiø i Nordsøen, som bliver den første af sin slags i verden.

"Det er en stor investering, og den rummer også usikkerhed, fordi det er noget, der er blevet vedtaget for første gang. Det er noget, verden gør for første gang," siger Egil Hulgaard.

Ringet op af Mette

I sin vikarperiode nåede han også at blive smittet med coronavirus og blev ringet op af statsminister Mette Frederiksen (S).

"Hun ville høre, hvordan jeg havde det," fortæller Egil Hulgaard.

"Jeg har været glad for at være i Folketinget, men jeg glæder mig også til at komme i gang med arbejdet i kommunen," siger han.