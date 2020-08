Egil Hulgaard får tildelt spændende ordførerskaber

Han er for anden gang trådt til som suppleant for Det Konservative Folkepartis politiske ordfører Mette Abildgaard, som er på barselsorlov, formentlig frem til årsskiftet. Første gang var sidste sommer, hvor det kun blev til syv uger i Folketinget, inden Mette Abildgaard vendte tilbage.

- Ordførerskabet for By- Bolig og Bygning ligger i perfekt forlængelse af arbejdet i Furesø Kommunes Udvalg for Byudvikling og Bolig. Med hensy til miljøordførerskabet vil jeg fortsætte diskussionen med miljøministeren omkring grusgrave. Jeg håber at få skabt en mere national tænkning omkring grusgraveri i Danmark, siger Egil Hulgaard med henvisning til den store ballade om udpegningen af et område ved Bregnerød til råstofinteresseområde. Dette er siden skudt ned.