Egeris har fundet lykken i Norge

- Jeg er utrolig glad og tilfreds med at få muligheden som anfører i HamKam, og jeg skal gøre alt for at vise mig værdig til tilliden, siger Jacob Egeris til klubbens hjemmeside.

Jacob Egeris er vokset op u Hareskov og spillede i sin tid på hold med golfstjernen Jacob Thorbjørn Olesen. Egeris startede som angriber, men blev rykket ned som forsvarsspiller og fik superligadebut for Lyngby Boldklub. Det blev også til superligakampe for FC Nordsjælland, hvor en skade spolerede hans muligheder. Turen gik videre til Viborg og Vejle. I sommers tog han så til Norge, hvor Hamkam fra Hamar satsede på oprykning til den næstbedste norske række. Det hjalp Jacob Egeris klubben med at opnå. Nu har han forlænget sin kontrakt for yderligere et år, så den løber til udgangen af 2019. Jacob Egeris har sin bedre halvdel Stephanie og parrets lille drenge med til Norge.

- Der har ikke været en finger at sætte på mit ophold heroppe. Jeg er rigtig glad for at spille på holdet og at være i klubben, og at vi er rykket op, gør det kun endnu mere attraktivt sportsligt at fortsætte. Det har været en nem beslutning, fordi jeg har det så godt. Vi har lige haft nogle ender, som skulle mødes, men det var ikke et problem at nå til enighed, og det glæder mig, at det er kommet på plads, siger Egeris til bold.dk.