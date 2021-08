Se billedserie Lars Ottesen har skrevet 25 numre. Lørdag den 14. august klokken14 til 16 samler han LOtrio+ og giver koncert foran Værløse Bio. Foto: Mikkel Kjølby

Eftertænksom lærer sætter spørgsmålstegn med sine tekster

Furesø - 12. august 2021 kl. 11:59 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Der er substans og budskaber i Lars Ottesens finurlige sangtekster. Det er netop målet for den pensionerede musiklærer at få folk til at stoppe op, lytte og få stof til eftertanke.

- Jeg nyder at lave tekster og musik, som giver stof til eftertanke. Der er altid et budskab i mine tekster, fortæller Lars Ottesen og fremhæver titelnummeret til hans kommende EP »Den indre skytsengel«.

- Den sang handler om stress og om at stoppe op og mærke efter, forklarer Lars Ottesen.

Musikken har altid haft en fremtrædende plads i Lars Ottesens liv, men singer/songwriterdelen er en forholdsvis ny ting. Lars arbejdede som musik og idrætslærer ved Nordvangskolen, indtil gik på pension for to år siden. I den forbindelse lavede han musik til Børnebogskaravanen og stod bag flere musicals.

- Musik har altid været en stor del af mit liv, men for to siden år fik jeg tid til at skrive noget mere på mit eget. Men jeg begyndte allerede på det i 2013. Skolereformen gjorde mig nemlig så vred. Jeg er sådan en person, som istedet for at blive aggressiv, bliver kreativt aggressiv, fortæller Lars Ottesen.

Han begyndte at spille sammen med Kenneth Heigren fra Jonstrup, og en dag ringede han til sine tidligere elever Thomas Olsen og Kristian Crone. De ville også være med. LOtrio+ var skabt.

- Jeg har lavet 25 numre, de fleste af dem under corona-nedlukningerne . Så nu har vi nok repertoire til at udfylde to sæt. Jeg gider nemlig ikke spille andres numre. Min tanke er, at fortælle noget gennem mine tekster, så det appellerer til at lytte. Det er til kaffe og kage - ikke fadøl, siger Lars Ottesen.

I den nærmeste fremtid udgiver han sin første EP. Det sker gennem musikerforbundets portal Gateway, og han har også været på turne. I maj måned tog han på turne på Bornholm. Det blev til otte koncerter.

- Det var en hård omgang med så mange koncerter på kort tid. Min musik er lavet sådan, at jeg kan optræde solo, men jeg vil helst optræde med band, lyder det fra Lars Ottesen.

Lørdag den 14. august klokken 14 til 16 er det med fuld besætning i LOtrio+, når der er koncert foran Værløse Bio & Cafe.

- Jeg gør det for at have et aktivt liv. Jeg elsker at komme ud og spille musik og fortælle historier som stiller spørgsmålstegn ved vores samfund, siger Lars Ottesen.