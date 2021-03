Efter spørgsmål om påklædning: Mand begik vold mod 11-årig dreng

En 11-årig dreng fra København blev søndag eftermiddag udsat for vold af en ung mand på omkring 18 år.

Politiet fik kl. 15.19 en anmeldelse om, at drengen kort forinden var blevet udsat for vold, mens han befandt sig ved Farum Arena for at spille fodbold med nogle kammerater.