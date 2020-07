Efter indbrud: Tre unge mænd set løbe væk

Klokken 00.57 natten til onsdag var der indbrud på Egeskolen i Værløse, hvor et vindue var blevet brudt op med et koben. Inde på skolen var et computerskab brudt op, og indtil videre har man konstateret, at et ukendt antal bærbare computere er blevet stjålet fra stedet.