Efter 26 år: Fysioterapeut går på pension

Ganske mange Værløseborgere har siden den 1. januar 1995 haft fornøjelse af fysioterapeuten Fredrik Carlanders klinik på Bymidten i Værløse. Nu er det tid til at sige farvel. 68-årige Fredrik Carlander går på pension og har solgt Fysioterapien i Værløse til Jacob Mørk og Philip Lyhnebeck.

- Jeg har været så glad for at være i Værløse. Især har det været særligt at mærke nærheden med Flyvestation Værløse. Jeg har altid haft en masse klienter med arbejde på flyvestationen. Det har været en fornøjelse, siger Fredrik Carlander.