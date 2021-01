Se billedserie Ovenpå det overraskende flotte valgresultat tog det Kira Marie Peter-Hansen lidt tid at finde sig tilrette i EU-parlamentet. Men hun fik hjalp af partikollegaen Margrethe Aukens stab. Halvandet år senere har SF´eren fra Værløse fået mod på genvalg, For med erfaringen kommer større indflydelse på de vigtige dagsordener.

EUs yngste parlamentsmedlem har fået mod på mere

Furesø - 28. januar 2021 kl. 06:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Den 26. maj 2019 blev Kira Marie Peter Hansen den yngste nogensinde valgt til EU-parlamentet. Hun var 21 år, tre måneder og tre dage.

- Vi fik to mandater, og dagen efter trak Karsten Hønge sig, så var jeg valgt til i EU-parlamentet. Min mor var et nervevrag. Det var mig, der ringede til hende og fortalte det. Vi var i chok over det begge to, fortæller Kira Marie Peter-Hansen.

Det yngste EU-parlamentsmedlem nogensinde voksede op i et rækkehus i Højgårdshaven ude i Ryget Skovby. Kira Marie Peter-Hansen har dansk mor og schweizisk far. Hun voksede op i en international verden atmosfære og blev præget af snakken om politik i hjemmet hos sin mor.

I 4. klasse skiftede hun fra Søndersøskolen til den internationale skole i København.

- Der blev altid talt om politik i mit hjem, og jeg blev nok endnu mere international af at gå på den skole. Da jeg startede på efterskole i 10. klasse, opdagede jeg, at det var et afsavn, at de andre ikke talte om politik, fortæller Kira Marie.

Hun meldte sig ind i DSU, men skiftede et halvt år til SF Ungdom, og nød de mange arrangementer op gennem gymnasietiden på Lyngby Handelsgymnasium. Kira Marie blev formand for ungdomspartiet i København Nord. Det førte frem til valget som SF Ungdoms kandidat til EU-valget.

- For mig var målet at få flere unge til at stemme ved at føre den gode kampagne. Jeg var ude til mere end 100 debatter det år, men jeg havde ingen tro på, at jeg ville blive valgt til parlamentet.

SF gik frem til to mandater. Margrethe Auken tog det første. Det næste gik til Karsten Hønge, som under stor mediebevågenhed valgte at blive i Folketinget. Dermed gik pladsen videre til Kira Marie Peter-Hansen, som havde fået imponerende 15.765 personlige stemmer.

- Det var en stor succes. Det lykkedes at tiltrække stemmer henover partigrænserne. Men det blev overskygget af den megen medievirak. Jeg styrtede rundt til diverse interviews, men allerede to dage efter tog jeg til Bruxelles. Det gik alt sammen meget stærkt, fortæller Kira Marie Peter-Hansen.

Det medførte, at Kira Marie blev nødsaget til at droppe økonomistudiet på Københavns Universitet. Det var ikke med hendes mors gode vilje. Men fem år i EU-parlamentet trak mere end studiebænken.

- Min mor har altid været efter mig, når jeg ikke passede mine eksaminer. Nu tager jeg nogle enkeltfag i Bruxelles, siger Kira Marie.

Grøn omstilling for alle

Kira Marie Peter-Hansen kørte valgkamp på klima, grøn omstilling og lige vilkår for alle uanset køn og seksuel orientering.

Vel fremme i Bruxelles skulle hun lige på plads i en ny hverdag, inden hun for alvor kunne forfølge de politiske mål.

- Jeg var lidt et spøgelse de første mange måneder i Bruxelles. Margrethe Aukens assistent førte mig rundt og fik mig meldt til i de mange forskellige systemer. Men samtidig var det meget kontrastfyldt. En af mine kvindelige kollegaer i gruppen gik rundt på strømpesokker. Det havde jeg ikke forestillet mig.

Dagligdagen består af udvalgsarbejde. Kira Marie repræsenterer gruppen De Grønne/Den europæiske alliance i forskellige udvalg.

- Der kommer forslag ind fra EU-parlamentet eller fra EU-kommissionen. Vi forhandler så først internt på tværs i parlamentet og efterfølgende forhandler parlamentet med regeringslederne og kommissærerne. Der er to kamppladser. Den i parlamentet og den bagefter med regeringslederne og kommissærerne, forklarer Kira Marie Peter-Hansen.

Senest har hun fået en post som næstformand i Skattelyudvalget. Det blev oprettet i kølvandet på skandalerne omkring Panama-papirerne. Men Kiras primære fokus er på klimaet og rettigheder.

- Det vigtigste for mig er, at den fælles grønne dagsorden skal arbejdes ind tværgående i alle områder, understreger Kira Marie Peter-Hansen,

Forandring kræver tid og ikke mindst erfaring. Kira Marie er klar til at gøre sit.

- Lige nu har jeg vildt meget lyst til at gå efter genvalg i 2024. Jeg kunne godt tænke mig at være i parlamentet, når jeg har styr på det hele og virkelig kan rykke noget. Men man ved aldrig, hvad fremtiden bringer, siger Kira Marie.