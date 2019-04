Send til din ven. X Artiklen: EU-parlamentariker til vælgermøde i Furesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EU-parlamentariker til vælgermøde i Furesø

Furesø - 26. april 2019 kl. 08:23 Af Redaktionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to vælgerforeninger i Furesø - Venstre og Radikale Venstre - har sammen tilrettelagt et vælgermøde den 29. april kl 16-18 på Rådhuset med fri adgang for alle interesserede.

Her er det lykkedes at få besøg af et siddende Europarlamentsmedlem, idet spidskandidat Morten Helveg Petersen (RV) kommer forbi. Han får modspil af EP-kandidat Kim Valentin fra Venstre. Kim Valentin er også en erfaren politiker med en fortid som borgmester i Gribskov og kandidat til såvel Folketinget som Europaparlamentet.

Morten Helveg blev indvalgt i 2014 og er et af Radikales nuværende to EP-medlemmmer. Danmark har i alt 13 EP-medlemmer.

- »I Radikale Venstre har vi altid syntes, at Europaparlamentsvalget var et vigtigt valg - for det er i europæisk samarbejde, at mange af løsningerne på grænseoverskridende problemer findes ift klima, flygninge mm. Og vi ser også, at ungdommen har udsyn og interesserer sig meget for Europa. Derfor håber vi også, at unge mennesker vil finde vej til debatmødet - gerne med en kammerat under armen, lyder det fra byrådsmedlem Tine Hessner (RV).

Terkel Jacobsen fra Venstre i Furesø har været med til at arrangere vælgermødet.

- Verdenssamfundet har i den grad brug for at der er nogen der stiller op for frihed og menneskerettigheder. Der er for mange nationer som puster til den simple nationalisme, som er "sig selv nok" og ønsker at gå baglæns. Derfor har vi brug for et visionært EU, som vil forme fremtiden. Vi glæder os i Venstre over at få to gode bud på et mere liberalt Europa, når vi indbyder til vælgermøde med Kim Valentin (V) og Morten Helveg Petersen (RV), siger Terkel Jacobsen.

Moderator bliver den lokale cand.polit, forfatter, økonomisk rådgiver og tidligere DR-vært Karsten Engmann Jensen som bla. huser »Pengeministeriet« på Filmstationen i Værløse.