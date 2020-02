EM-guld til Robert og Julie

Robert Nebel blev søndag eftermiddag U15-europamester i herredouble. Knægten fra Værløse vandt sammen med William Bøgebjerg fra Solrød Strand finalen over et russisk par. Robert var også i finalen i mixeddouble sammen med Anna-Sofie Nielsen fra Lillerød, men her blev det til et nederlag til et par russere.