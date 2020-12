Julestjerner og gavebånd er nogle af de farer, der gemmer sig for kæledyrene her i julen. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Leena Robinson/leekris - stock.adobe.com

Dyrlægens klumme: Sådan passer du på dit kæledyr i julen

Pas på madvarer, gavebånd og planter. Her giver dyrlægen et udpluk af de største farer for dit kæledyr i juletiden

Furesø - 22. december 2020 kl. 14:35 Af Katie Svane Lindhe, dyrlæge og indehaver af Dyrlægehuset Farum Kontakt redaktionen

Julen er hjerternes fest, og vores kæreste kæledyr er som regel en stor del af den hygge vi glæder os til.

Selv i disse dage ,hvor besøg med venner og familien begrænses, er der ofte velpyntet i vores hjem, og juleforberedelserne byder på mange spændende oplevelser for vores kæledyr. Desværre er det ikke sjældent at dyrlægen skal afhjælpe et kæledyr i nød igennem juletiden, med alt hvad der hører til af mad, gaver og sirlig dekorerede hjem. Det er også ekstra vigtigt at nye hunde- og katteejere er opmærksomme for at undgå problemer hos deres nye firebenede venner.

Se her hvad du skal passe ekstra på i dit hjem i jule-sæsonen. Nogle af de største farer for dit kæledyr i juletiden kan forårsage ubehag, kvalme, dårlig mave, mens andre kan være livstruende. Derfor er det en god idé at være opmærksom og gøre sig grundige overvejelser over hvad kan påvirke dit kæledyrs velbefindende og din julefred.

Andefedt, chokolade og knogler Der er fantastiske mange lækre dufte når vi forbereder julemad, og det kan bare være uimodstålig for en hund eller en sulten kat. Men dyrlægen advarer mod disse tre madvarer: Chokolade, andefedt og knogler. De er absolut noget, vores kæledyr skal holde sig fra. Chokolade indeholder theobromin som er giftigt, ødelægger nyrene og kræver behandling hurtigst muligt efter indtag. En håndfuldstor portion mørk chokolade kan tage livet af en mellemstor hund. Derfor skal det altid placeres højt og helst bag en lukkede skabslåger. Andefedt og fed julemad er meget lokkende for de fleste hunde og katte, og indtagelse af dette ved en uheld kan medføre stærke mavesmerter samt diarré og endda akut bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis). Derfor er det vigtigt at altid have et øje på stegen og dit kæledyr. Knogler, fx andeben eller andeskrog må man ikke give sit dyr, da det kan sætte sig fast i halsen, splintre og forårsage forstoppelse eller bore sig igennem mavesækken eller tarmen, og i værste fald kræve at knoglerne fjernes kirurgisk.

Giftige planter Der er mange smukke planter som pynter vores hjem i disse dage, men det er klogt at gøre sig nogle overvejelser over hvilke man har i sit hjem, hvis man har en aktiv kat eller nysgerrig hund.

Julestjernen, kristtornen, misteltenen, løgplanter (hyacinth samt amaryllis), tjørnebær og taks er alle giftige ved indtag.

Overvej derfor kraftigt placeringen af disse planter, hvis de skal med indendørs. Henvend dig omgående til dyrlægen, hvis dit dyr har indtaget noget af disse planter.

Pynt og lys Julens pynt og lys kan også være en fare for vores legeglæde kæledyr. Levende lys, på et lavt stående bord eller på de nederste grene af juletræet, kan nemt blive ramt af en glad hale. Vær opmærksom på at glaspynt kan splintre og havne i dyrets trædepuder. Lyskæder kan ligge steder hvor vores dyr ikke er vant til dem, og hvis en nysgerrig kat eller kanin bider i kæden, kan de risikere stød og forbrændinger. Også serpentiner, gavebånd, garn og glitter snore, kan lokke vores dyr til at lege en farlig leg. Hvis gavebånd eller andet tråd, skulle blive indtaget og på vej ud af dyret igen, er det vigtigt IKKE at hive i det, da dette i værste tilfælde kan skære tarmen over. Henvend jer endelig til dyrlægen hvis I har brug for hjælp.

Vær opmærksom på at din dyrlæge kan have særlige åbningstider imellem jul og nytår. Orienterer jer gerne i god tid så I ved hvem, I kan henvende jer til og overvej, om der er en vagtordning hos din lokale dyrlæge.

Glædelig jul til dig og dit kæledyr fra hele personalet på Dyrlægehuset Farum.

Dyrlægens klumme Dyrlægens klumme er bragt i samarbejde med Dyrlægehuset Farum. Klummen giver gode, almene råd til, hvordan du passer dit kæledyr. Redaktionen