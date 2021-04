Dyrlægens klumme. Denne gang om lungeorm og fransk hjerteorm hos hund. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Uros Lunja/Lunja - stock.adobe.com

Dyrlægens klumme: Rævens lungeorm og fransk hjerteorm hos hund

Furesø - 10. april 2021 kl. 06:07 Af Agnete Vang, Farum Dyreklinik Kontakt redaktionen

klumme Hvis din hund pludselig får dårlig kondition, hoster eller rømmer sig, så skal du være opmærksom på, at den kan være inficeret med lungeorm eller hjerte/lungeorm. Vi taler om to typer af lungeorm, den franske hjerte/lungeorm (Angiostrongylus vasorum) og rævens lungeorm (Crenosoma vulpis). De smitter helt ens, og symptomerne kan også ligne hinanden, men behandles forskelligt.

Cyklus

Ormene kommer ind i hunden via snegle eller padder, som fungerer som mellemværter. Hunden eller ræven udskiller de første stadier af ormen i deres afføring, og det kalder man stadium L1. Snegle fungerer jo lidt som naturens skraldemænd og guffer løs af den afføring, der måtte ligge. I sneglen udvikler næste stadium af ormen sig til L2. Til sidst ædes sneglen måske af en hund, eller hunden spiser slim fra snegle på et græsstrå eller drikker vand fra vandpytter, hvor snegle også holder til. I hunden udvikler larven sig til L3 stadiet. Så smitten sker ALTID via en snegl og ikke direkte hund og hund imellem. Det er desværre ret almindeligt i Nordsjælland med smitte. Vi befinder os faktisk i Furesø Kommune lidt i orkanens øje, hvor vi ser en del tilfælde. Efterhånden har begge typer af lungeorm bredt sig til andre egne af landet.

Symptomer

Den franske hjerte/lungeorm er den værste og kan i værste fald være dødelig. Den har desværre også mange andre symptomer - _ud over hoste og rømmen, det kan f.eks. være:

akutte opståede blødninger under hud eller i led, eller overdreven blødning fra sår

træthed

åndenød

vægttab

nedsat appetit

diarre

blødninger i slimhinderne

Symptomerne opstår blandt andet ved, at larverne vandrer rundt i hele kroppen og ud til lungerne, hvor de så ender med at hostes op, slimen synkes og kommer på den måde ud i hundens afføring. Det er denne vandring, der kan skabe store skader i hundens krop. De voksne orm sidder i blodårerne mellem hjertet og lungerne, og kan derfor give hjertesvigt. I værste fald kan lungerne klappe sammen! Der går typisk mellem 30 og 60 dage fra din hund er smittet til den udviser symptomer og kan testes positiv.

Man har ligeledes fundet ud af, at hjerte/lungeorm i hunden kan efterlade arvævsdannelser i hjernen, som på sigt kan udløse kramper. Det dog kun ses, hvis man laver en såkaldt MR-scanning af hundens hjerne.

Desværre har ca. 7 procent af hunde med hjerte/lungeorm INGEN symptomer. De bliver hermed en smittekilde til andre hunde, uden at man aner, at de er inficerede. Så undersøgelse for lungeorm er noget man efterhånden tager med i mange diagnostiske overvejelser, når hunde er syge. Derfor også en god idé at få undersøgt din hund 1-2 gange årligt.

Rævens lungeorm forårsager sjældent meget alvorlige symptomer, men er selvfølgelig generende for hunden.

Diagnosen stilles ved mikroskopisk undersøgelse af afføringen. Man kalder det en Baermann-undersøgelse Ormene udskiller ikke hele tiden larvestadierne, så derfor er man nødt til at samle afføring fra tre dage i træk. Afføringen hænges i vand, og dagen efter mikroskoperer man bundfaldet. Her kan man så se ormelarverne sno sig som ål i en spand!

Man har endvidere en mulighed for at tage en blodprøve, for at se om hunden har dannet antistoffer over for den franske hjerte/lungeorm (og også den værste). På den måde kan man lidt hurtigere komme i gang med den rigtige behandling. Blodprøven kan på de fleste klinikker laves på stedet. Hvis din hund er diagnosticeret med hjerte/lungeorm, er det meget vigtigt, at den holdes i ro i 4-6 uger.

Behandling

Hunden behandles med et receptpligtigt middel. Her er der tale om tabletter eller spot-on produkter. De to orm behandles lidt forskelligt, men efter endt behandling laver man en kontrolundersøgelse, for at se om man er sluppet af med ormene. Undertiden kan det også være nødvendigt med en form for støttebehandling med både binyrebarkhormoner og antibiotika, og man kan også være nødt til at lave en røntgenundersøgelse af lungefeltet for at se, om der er sket skader her.

Den eneste virkelige mulighed vi har for at stoppe smittespredningen, er at samle afføring op efter vores hunde! Hermed undgår vi også nogle af de andre farer, der lurer i hundens efterladenskaber.

