Dyrlægens klumme: Pas på pindsvinene her til sommer

Sørg for, at pindsvinene er flyttet ud af sankthansbålet

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og i den forbindelse vil mange opleve, at der kommer pindsvin på besøg i haven. Det europæiske pindsvin er en fredet art, hvilket blandt andet betyder, at man ikke må holde dem som kæledyr eller flytte dem fra deres naturlige habitat, men der findes stadig flere måder, hvorpå man kan hjælpe de små gæster i haven godt på vej.

Det er vigtigt at tilse vandskålen dagligt på de varme sommerdage, så man er sikker på, at pindsvinene, der kender skålen hos dig, ikke går forgæves når solen bager. Husk også at tjekke fuglebad og lignende inden for pindsvinenes rækkevidde, da mange også vælger at slukke tørsten her.

Pindsvin er nemlig laktoseintolerante, og mens de voksne kan opleve smertefulde maveproblemer, kan ungerne i værste fald dø af at indtage mælk. Man bør i stedet stille en tung skål med vand frem i græsset, især hvis man bor i et villaområde, hvor der er langt mellem de naturlige vandløb og søer.

Desværre går mange skævt i deres forsøg på venlighed, fordi forældede husmorråd til stadighed dominerer vores viden om pindsvin. Et af de mest udbredte eksempler er, at mange tror en skål mælk i haven er et sundt og vellidt næringstilskud, og selvom mange pindsvin velvilligt slubrer mælken i sig, når de får chancen, bør man aldrig stille mælk frem, hvis man er en af de heldige, der har fået besøg af en pindsvinefamilie i haven.

Et andet eksempel på misforstået godhed er de poser med pindsvinefoder, som kan findes i både dyre- og havebutikker på denne tid af året. Tanken er god, men næringsværdien i disse typer af foder egner sig desværre sjældent optimalt til pindsvin, og derfor vil maden blot optage plads i maven, som kunne have gået til bedre og mere passende fødeemner, såsom insekter, orme og snegle. Ønsker man alligevel at sætte mad ud til dem, kan man med fordel drysse en smule tørfoder til kat i græsset, da det passer bedre til pindsvinets næringsbehov.

En af de store udfordringer for det europæiske pindsvin er livet i nærheden af mennesker, på trods af, at langt de fleste af os heldigvis ønsker dem det godt og gør hvad vi kan for at passe på dem og skærme dem fra unødigt farer. Pindsvin er hulelevende, og de store bunker af brande der samles op mod Sankt Hans er i pindsvinets øjne et ideelt sted at slå sig ned.

Derfor er det et meget vigtigt element i at passe på områdets pindsvin, at man flytter sit Sankthansbål før det antændes, så eventuelle pindsvin, der er flyttet ind, ikke fanges i flammerne - og er man heldig ser man måske en hel lille pindsvinefamilie trisse væk, da mor-pindsvin elsker at gemme ungerne sådan nogle steder.