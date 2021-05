Kaniner kan lære forskellige komandoer, bruge legetøj og leve frit uden bur. Foto:

Dyrlægens klumme: Kaninernes revolution - fra bur- til frikanin

Kaniner bliver i stigende grad en del af familien på linje med hund og kat

Furesø - 02. maj 2021 kl. 07:15 Af klinikassisent Ditte Rich Stærk og dyrlæge Katie Svane Lindhe, Dyrlægehuset Farum, henvisningshospital for kaniner og gnavere Kontakt redaktionen

Kaninen er Danmarks tredjemest populære kæledyr. De er meget intelligente og sociale dyr der, når de holdes som kæledyr i hjemmet under rette forhold, udfolder sig som kærlige, finurlige, frække dyr med meget store personligheder. De kan klikkertrænes, lære flere forskellige kommandoer, komme når man kalder, bruge legetøj, leve frit uden bur og på mange måder blive en lige så stor del af familien som en hund eller en kat.

Særligt i løbet af det seneste årti, er der sket markante forandringer i de anbefalinger der findes om hold af kaniner. Tidligere har kaninen af mange været anset som et praktisk bur dyr, der egner sig godt som barnets første kæledyr, og ikke kræver for meget af hverken tid, plads eller økonomiske ressourcer. Denne opfattelse kommer dog, i sidste ende hverken kaninen eller familien til gode, fordi kaninen bruger det meste af sit liv i bur eller lille løbegård uden mulighed for at få lov at udfolde sig, som de intelligente, sociale, underholdende dyr de i virkeligheden er.

Kan ikke få stimulering nok En kanin kan aldrig få fysisk og mental stimulering nok, hvis det eneste plads den har til rådighed, er et bur - uanset om man har købt det allerstørste man kunne finde i dyrehandlen. Desværre har mange kaniner levet et trist bur liv, uden hensyntagen til deres fysiske og psykiske behov med svære fysiske skader og sygdomme til følge. I det fri vil en kanin løbe flere kilometer hver eneste dag for at holde hele kroppen i balance. Tarmen holdes i gang, hjertet og muskler arbejder i fuldt tempo, led og knogler vedligeholdes samt mindsker risikoen for udvikling af gigt, og kaninen ville kunne tømme sin blære tilstrækkeligt, så der ikke ophobes urinvejssten. Giver man kaninen mulighed for at bevæge sig frit får man markant øget trivsel ved at fjerne risikoen for smertefulde og livsforkortende følgevirkninger af et liv i bur, og man får et mere aktivt og nysgerrigt kæledyr.

De fleste børn synes også det bedste ved kæledyr er at kunne putte, kramme og lege, hvilket sjældent er aktiviteter, der værdsættes i samme grad af kaninen, som er et byttedyr fra naturens side. Hvis en kanin føler sig truet eller bliver bange, vil dens naturlige reaktion være, at den enten vil flygte og miste tillid eller forsvare sig selv ved at sprælle, kradse eller bide. Ingen af delene bidrager til en hensigtsmæssig relation mellem et barn og et kæledyr, og desværre medfører dette ofte, sammenlagt med at kaninen "bare sidder stille i et bur", at interessen og glæden ved kaninerne sjældent bevares af børnene i hele kaninens levetid, som kan strække sig helt til 15 år, og lille Ninus må finde nye græsgange hos familie efter familie.

I dag vælger mange flere heldigvis at holde kaniner efter helt andre principper, hvor kaninen bliver en del af familien på lige fod med en hund eller en kat. Kaniner som lever indendørs kan blive renlige, lære at bruge en kattebakke og kan bruge legetøj og aktivering, så deres naturlige gnaveinstinkt ikke går ud over resten af hjemmet. Dette kræver blot, at kaninen bliver neutraliseret, så man fjerner deres hormoninducerede behov for territorial afmærkning, samtidig med at man mindsker risikoen for hormonelle frustrationer og aggressioner, der i mange tilfælde påvirker kaninens adfærd negativt, når de bliver kønsmodne. Derudover fjerner man ved neutralisation også den meget høje risiko for, at kaniner udvikler kræft i henholdsvis livmoder eller testikler alt efter køn.

Viser personlighed Når kaniner får lov til at løbe frit enten i hjemmet eller i store løbegårde på over 20kvm, hvor familien kan gå ind og iagttage kaninernes færden, og dyrene viser deres personlighed, vil kaninerne ofte opbygge et stærkt og tillidsfuldt bånd med ejeren. Derved kan mange ejere af frikaniner nyde kaninens selskab med mange timers nus og hygge i sofaen, og kan se dem lege og lave glædeshop fyldt med energi og fart. Kaniner er helt igennem vidunderlige dyr, der, hvis de tilbydes gode forhold, regelmæssige sundhedstjek, årlige vaccinationer og en god varieret kost, kan være den største berigelse du kan tilføre dit liv.

Hvis du vil vide mere om kaniner kan du se på kaninklinikken.dk, kaninværnet.dk og frikanin.dk

