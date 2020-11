Se billedserie Dyr som 'Messi' her kan være plaget nytårsaften. Men dyrlægen kan hjælpe. Privatfoto

Dyrlægens klumme: Få et sikkert nytår med din hund

13. november 2020
Af Katie Svane Lindhe, chefdyrlæge og indehaver, Dyrlægehuset Farum

klumme Nu nærmer vintertiden sig og med de dertilhørende festivitas! Det er dog en periode hvor både de ældre og unge hunde samt deres ejere kan blive sat på prøve. Særligt nytårsaften og dagene omkring kan give nogle hundeejere frustrationer over nytårsfyrværkeriet og deres hundes angst for dette. Både med den ældre og den yngre hund er der flere tiltag man som ejer kan gøre, for at give hunden en bedre oplevelse.

Symptomer på angst kan være alt fra knurren, piben, gøen, øget savlproduktion, hurtig vejrtrækning, rysten, halen mellem benene, store pupiller og i værste tilfælde opkast, diarré, kramper, aggressivitet eller destruktiv adfærd, hvor hunden gør skade på ting i hjemmet eller på sig selv.

Tiltag du selv kan gøre

Hvis du har en hvalp, som skal igennem sit første nytår i år, er det vigtigt at den får en god oplevelse. På den måde bliver arbejdet i de næste mange år lettere, da hunden ikke allerede er bange for de høje lyde.

Hvis din hund allerede er bange for nytår, kræver det mere arbejde, men det er vigtigt ikke at give op og tage træningen stille og roligt. Begynd gerne så tidligt som muligt, så det ikke først er i december, hvor fyrværkeriet begynder, du starter med træningen.

For alle hundene, unge som gamle, handler det om tilvænning også kaldet desensibilisering. Dette tager lang tid, ofte flere måneder. Desensibilisering handler om at vænne hunden til lyde den føler sig utryg ved. I forhold til fyrværkeri kan man købe cd'er med fyrværkeri-lyde og bruge disse til træning. Man kan også opsøge steder med andre høje lyde fx byggepladser og træne her.

Det vigtige er, at man ikke belønner angstadfærden. Dette kommer man nemt til uden at man er klar over det fx når man ynker eller trøster hunden. Forsøg i stedet at aflede hundens opmærksomhed. Hvis du bruger en lyd-cd så start med at skrue lidt op for lyden og træn kommandoer med din hund, som den i forvejen kender. Beløn hunden når den udfører kommandoerne. Når din hund har vænnet sig til baggrundslydene kan du gradvist skrue op for lyden og arbejde videre med hunden.

I dagene op til nytårsaften er det vigtigt at du holder din hund i snor. Hvis der skulle komme uventet fyrværkeri tæt på, kan din hund finde på at flygte. Ligesom med desensibiliserings-træningen skal du i sådanne situationer aflede din hunds opmærksomhed. Forsøg at få den til at udføre kendte kommandoer og sørg for ikke at lægge for meget i hundens reaktion. Når din hund er faldet til ro, kan I fortsætte turen. Hvis din hund ikke kan koncentrere sig, kan det være en god idé at gå et andet sted hen på turen og forsøge at træne kommandoer her.

På selve dagen er der en række ting du kan gøre:

Gå en god lang tur om formiddagen og sørg for masser af psykisk stimulering, så din hund er træt og hviler dybt til aftenen. Og gå kun en kort tur senere på eftermiddagen.

Når mørket falder på: træk gardiner for og sæt musik på. Så virker larmen fra fyrværkeriet ikke helt så voldsom når den starter.

Indret et hyggested for hunden, hvor den kan søge tryghed. Ofte kan det være under et møbel eller i et hjørne hvor der er en blødt kurv og evt tæpper henover, som en hule den kan finde ro i. Det er vigtigt at hunden kan komme væk fra larmen og lysglimtene.

Lad ikke din hund være alene og uden aktivitet. Giv den gerne et ben eller et specielt vellidt stykke legetøj, evt aktiverings legetøj. Og hold øje med at den forholder sig i ro. Og ros den rolige positive adfærd.

Tag ikke din hund ud for at se på fyrværkeriet. Det er den direkte årsag til at hundens angst vil vokse. Lad den endelig blive inde i trygheden. Så bliver det nemmere for den næste år.

Hvordan kan dyrlægen hjælpe?

Hos dyrlægen er der hjælp at hente, hvis angsten tager overhånd og for at forebygge angst. Her kan du også få hjælp til både milde, angstdæmpende hjælpemidler og kosttilskud, og der er også hjælp, hvisd der kræves stærkere midler og receptpligtige medikamenter, der kan dæmpe din hunds angst. Disse kræver at hunden bliver tilset og at du sammen med dyrlægen laver en plan for hvordan det hele skal foregå. Derfor er det en god ide at kontakte din dyrlæge i god tid, så I sammen kan finde frem til de bedste løsninger for dig og din hund.

Denne klumme er første udgave af 'dyrlægens klumme', som Furesø Avis bringer i samarbejde med Dyrlægehuset Farum. Omkring hver tredje måned vil du kunne finde gode råd til husdyr her i avisen. Redaktionen.