Dyrlægens klumme: Er din hund klar til at være alene hjemme?

Furesø - 05. maj 2021 kl. 12:12 Af veterinærsygeplejerskeelev Dittemarie Auriga, Dyrlægehuset Farum Kontakt redaktionen

klumme Det er herligt at have hund og rigtig mange hjem har hunde nu i Danmark!

Ude på dyreklinikkerne mærkes tydeligt at flere har fået en ny hund i hjemmet. Og det er så dejligt at flere får beriget deres liv med en logrende hale. Der har, for mange menneskers vedkommende, været masser af tid til hunden og hunden har nydt godt af, at være sammen med sine mennesker.

Desværre ser vi også allerede nu en stigning i alene-hjemme udfordringer hos hundene.

I og med mange har arbejdet hjemme eller været mere hjemme, har alene-hjemme træning af hunden ikke været prioriteret så højt. Nogle kan tage deres hund med sig overalt, andre har måske pasningsmuligheder, men de fleste af os har brug for at vores hunde skal kunne være alene hjemme fra tid til anden. Specielt nu hvor Danmark forhåbentligt åbner mere og mere op, og vi kan gå tilbage til en normal tilstand i vores hverdag, med arbejde og aktiviteter, som bringer os væk fra hjemmet.

Hunden ved intet

Desværre ved hunden jo intet om grundene til vores fravær. Hunden forstår ikke at den ikke kan være sammen med sin flok, som er blevet dens normale dagligdag. Dette kan resultere i at hunden bliver så stresset, at den ødelægger ting, gør og hyler, bliver urenlig, selvdestruktiv, stopper med at spise når den er alene eller ligefremme udvikler separationsangst.

Men heldigvis kan vi hjælpe den logrende herlighed.

Har du en hvalp som skal lære det eller en voksen hund som lige skal have det genopfrisket, så er her et par gode råd til alene-hjemme træningen.

Husk gå ét skridt frem af gangen (ellers skal du tre tilbage).

Hellere gå stille og roligt frem og udvid med minutter, før du lader hunden være alene hjemme i flere timer. Start med nogle minutter og vær neutral i din adfærd. Du skal hverken gøre et stort nummer ud af at gå ud af døren eller komme tilbage. På den måde er der større chance for at hunden også er neutral når du kommer og går. Går det godt, kan du udvide med 5 minutter pr gang du træner det. Og træn det mange gange om dagen. Det må gerne tage et par uger at komme op på 6 timer. Og hvis hunden viser tegn på ubehag ved fx. 2 timer, så er du muligvis gået for hurtigt frem. Så skal du tilbage til tiden, hvor hunden ikke reagerer og starte derfra. Husk dog at små hvalpe ikke kan holde sig så længe som en voksen hund, så vent med de mange timer eller lær hvalpen, hvor den godt må besørge, før den skal være alene.

Se på din egen adfærd før du skal afsted. Gør du noget særligt hver gang?

Man ved nemlig at mange hundes alene-hjemme problemer starter allerede når hunden mærker at ejer skal til at gå. Hvis du gør det samme hver gang, fx tager en bestemt taske, rasler med nøglerne, bruger hoveddøren, så opfanger hunden, at nu skal der ske noget og så vil den være særlig opmærksom. Bryd derfor dine egne rutiner. Sørg for nøglerne ikke rasler, lad tasken blive i bilen og brug bagdøren, hvis du har en. Så er der større chance for at hunden ikke reagerer, allerede før du er nået ud af døren.

Gear ikke op

Gear ikke hunden op, før den skal være rolig.

Det kan virke som en god ide at gøre hunden fysisk træt før den skal være alene hjemme. Mange tager en lang tur med masser af aktivering, så hunden er helt oppe at køre - lige før den skal være alene hjemme og være rolig og afslappet i mange timer. Det er faktisk mere hensigtsmæssigt med den lange tur dagen før eller når du kommet hjem. Tiden hvor hunden skal være alene skal være så rar og rolig som mulig. Her kan du med fordel give noget lækkert hunden kan tygge i og gerne aktivitetslegetøj, som er designet til at putte mad i. På den måde kan hunden kan bruge lang tid på hygge sig med mad, imens den er alene hjemme.

Det er selvfølgelig kun 3 hurtige råd og der kan være meget mere i alene-hjemme træning, som fx. at afgrænse hjemmet, bygge hundens selvtillid op, bruge beroligende midler, sikre sig at der ikke ligger noget fysiologisk bag osv.

Der er mange som kan hjælpe dig og din hund, og på dyreklinikkerne er der også personale som er trænet i adfærd, så spørg os. Vi vil gerne hjælp dig og din logrende herlighed.

