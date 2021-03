Skovflåter er blodsugende mider. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Vitalii Gulay/Vitalii Hulai - stock.adobe.com

Dyrlægens klumme: Det er forår - flåtsæsonen er begyndt

05. marts 2021 Af Anders Permin, dyrlæge, Værløse Dyreklinik

klumme Alle hundeejere og katteejere kender flåter. Og der er ikke særlige mange som kan lide dem. Hverken ejerene eller dyret! De seneste år har antallet af flåter været stigende. Rådyr og mus er flåtens naturlige værter. Flåter er blodsugende mider som kan være bærere af forskellige sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Flåten har indtager smittestoffer ved at suge blod fra inficerede mus og rådyr, og kan dermed sprede sygdommen videre til både hunde, katte og mennesker. Det er specielt borrelia og anaplasmose som smitter dyr i Værløse og omegn. TBE er et virus som overføres af flåter. Dens betydning hos dyr er endnu ikke kortlagt. Det er vigtigt at forebygge bid af flåter for at undgå at der overføres sygdomme.

Flåten har en livscyklus som afhængig af varme og fugtighed. Ved temperaturer under 9 minusgrader foregår udviklingen langsommere, men de dør ikke. Og når nu temperaturen er nået op over 8-10 grader om dagen, så udvikles flåten hurtigere og de bleiver meget aktive. Flåterne tåler ikke udtørring, og derfor er deres naturlige levesteder områder med høj fugtighed. Normalt tager udviklingen af en flåt fra den er et æg til den bliver voksen 3 år. Men den kan også blive voksen på bare 2 år, hvis der har været specielt gunstige vejrforhold. Flåterne er mørkebrune næsten sorte. Efter at de begynder at suge blod bliver de grå. En voksen blodfyldt flåt kan være op til 15 mm stor.

En hunflåt kan øge sin kropsvægt flere hundrede gange i løbet af de 8-12 dage, hvor den suger blod. Hunnen slipper sit tag, når den har suget tilstrækkeligt blod og falder af. Næste forår kan den lægge tusindvis af æg. Flåter ses typisk fra slutningen af februar helt hen til november/december.

Flere sygdomme

Hvilke sygdomme kan danske skovflåter overføre?

I Danmark kan flåter overføre flere forskellige sygdomme til både dyr og mennesker. Mest kendt er Borreliose. Danske flåter kan overføre en mikroorganisme kaldet Borrelia Burgdorferi. Danske undersøgelser viser, at op mod 20% af flåterne er er bærere af Borrelia Burgdorferi. Der er dog stor stor geografisk variation.

Hos hunde og katte kan dette resultere i, at sygdommen borreliose udvikles. Mellem 15 og 20% af danske hunde har antistoffer imod Borrelia Burgdorfer, som tegn på at de på et eller andet tidspunkt har haft smitten. De typiske symptomer på klinisk sygdom er: feber, træthed, halthed, epilepsi, lammelse af ansigtsnerven, muskelsmerter og usikker gang.

Hos mennesker kan sygdommen Lymes borreliose udvikles. I Danmark får ca. 2000 mennesker årligt en Borrelia infektion med kliniske symptomer.

Det er i dag muligt at vaccinere hunde mod Borrelia Burgdorferi. Denne vaccine beskytter hunden og vil også dræbe borreliabakterien i de flåter, som bider sig fast på hunden. Da flåterne har flere værter i deres udvikling, er dette en måde at få nedbragt smitten i omgivelserne.

Danske skovflåter kan også overføre sygdommen anaplasmose til hunde og katte. Sygdommen skyldes en mikroorganisme kaldet Anaplasma phagocytophilia. Anaplasmose har de senere år fået større betydning. Infektionen er vidt udbredt i hele Europa hos såvel hunde, katte, heste og mennesker. En dansk undersøgelse har påvist, at op mod 25% af de undersøgte hunde havde antistoffer imod Anaplasm spp.

Symptomerne på anaplasmose kan variere meget og kan være: nedstemthed, vægttab, træthed, feber, nedsat eller ophørt appetit, halthed, ledsmerter, øget tørst, brækninger og luftvejssymptomer. I få tilfælde ses blødning på slimhinder, næseblod og nedsat blodprocent.

Farligt virus

Flåter kan også overføre det farlige flavivirus, som giver anledning til TBE (Tick-borne encephalitis) som også kaldes europæisk hjernebetændelse. Hos mennesker giver dette anledning til sygdommen europæisk flåtbåren virus TBE, "Tick-borne-encephalitis". De typiske symptomer er her: hovedpine, muskelsmerter, almindelig mathed, åndedrætsbesvær, mavepine, diarre og varierende feber.

Dette virus findes i de nordiske lande, Baltikum, visse dele af Tyskland og Østrig samt Rusland og dele af Sibirien. I Danmark er der indtil videre kun konstateret smitte hos mennesker på Bornholm og Sjælland (Tokkekøb Hegn), men der er stor opmærksomhed omkring virus, da det synes at brede sig. Man mener, at klimaforandringer og en kraftig vækst af bestandene af hjortedyr, som er flåternes yndlingsværter, er medvirkende faktorer.

Kan flåtbid forebygges? For at reducere antallet af flåtbid er det godt at gennemse pelsen når dit dyr har været ude. Børst pelsen grundigt igennem, flåten har måske ikke nået at bide sig fast endnu, eftersom den vandrer omkring i et stykke tid på kroppen inden den beslutter, hvor den skal fastgøre sig. Den bedste måde at forebygge flåtbid på er dog ved at behandle hunden med et middel, der afskrækker eller slår flåten ihjel. Der findes både piller og "pour-on" midler som er effektive mod flåter.

