Dyrlægehuset Farum genåbner for kæledyrsejere

genåbning Siden december sidste år har det kun været muligt for patienterne, det vil sige kæledyrene, at komme indenfor hos Dyrlægehuset Farum. Det var for at sikre, at klinikpersonalet blev mindre udsat for eventuel smitte med Covid-19. Men i takt med at flere kæledyrsejere og personalet på Dyrlægehuset Farum nu bliver vaccineret, er de på klinikken trygge ved at åbne dørene for ejerne igen.