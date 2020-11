Dyrlægehus inviterer til skraldeindsamling

skrald Dyrlægehuset Farum fylder et år. Derfor havde de planlagt et åbent hus arrangement med mad og drikke, men som på grund af corona-restriktionerne nu er aflyst. I stedet inviterer dyrlægerne til fælles skraldeindsamling i lokalområdet, hvor alle kan være med.

"Vi har valgt at gøre noget godt for vores fælles miljø ved at gentage succesen med skraldeindsamling. Vi samles foran Dyrlægehuset Farum, Rådhustorvet 1, nu på fredag d.6/11 kl.14:30. Tag gerne dine børn, dine hunde og nogle skraldeposer med. Vi udleverer handsker og vi har skraldetang til udlån. For de deltagende som har et kæledyr giver vi til sidst en pose Ficcaro eller Selective godbidder," skriver Dyrlægehuset Farum i en pressemeddelelse. lmv