Dyrk den lokale historie i grupper

"Vi har opfordret medlemmerne til at danne studiegrupper, hver med et begrænset antal deltagere. Idéen er, at gruppernes medlemmer samles om og dykker ned i specifikke lokalhistoriske emner, som de er særligt interesserede i. På det grundlag er der foreløbig ved at blive dannet fem studiegrupper, som planlægger at beskæftige sig med henholdsvis: De lokale vejnavnes historie, Hareskovbys historie, sporene fra svenskekrigene i Hareskoven, Jonstrup-området samt læsning af historisk litteratur," siger Anne-Marie Bach i en pressemeddelelse fra foreningen og fortsætter:

"Men vi satser på, at der kommer flere idéer til, ligesom vi også håber, at initiativet kan tiltrække nye medlemmer, som enten vil gå ind i en af de eksisterende grupper, eller som selv har en idé til et emne, de ønsker at dykke ned i. Mulighederne er mange og spænder lige fra stenalderen over bondesamfundet og verdenskrigene til Furesøegnens nyeste udviklings- og kulturhistorie. Foreningen står klar til at hjælpe alle interesserede i gang med blandt andet at søge oplysninger i skrifter og arkiver med videre," lyder det fra Anne-Marie Bach.