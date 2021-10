Dyreklinik markerede flytning til større rammer

Farum Dyreklinik er flyttet i nye lokaler, og det blev fejret til en indflytter-reception i torsdags i sidste uge. Dyreklinikken er flyttet fra Nygårdsvej i Farum til Farum Hovedgade 40b, og både medarbejdere og dyr får nu langt mere plads, da de 90 kvadratmeter er skiftet ud med knap 300 kvadratmeter fordelt på tre etager.

"Det var blevet for småt, så vi ledte efter noget, hvor der var mulighed for udvidelse. Samtidig ville vi ikke væk fra den hyggelige villa-stemning, da det stadig skulle være rart og familiært at komme hos os. Vi fik et tilbud om at leje stedet, og det passer rigtig godt til vores drømme om at udvide," siger dyrlæge og medejer Ninna Verland.

Hun købte sig ved årsskiftet ind i en tredjedel af klinikken, og det er planen, at hun med tiden skal overtage det hele.

Og der er brug for den ekstra plads, da de netop har ansat en ny dyrlæge, Julie, der har været uddannet i et år. Hun har en særlig viden om dyrenes tænder, fortæller Ninna Verland.

"Med det nye hus har vi fået mulighed for at udvide vores operationsområde, så vi kan operere tænder på hunde. Julie er meget tandinteresseret, og det er noget nyt, som vi er blevet gode til. Det er et område, som man har glemt i mange år, og dårlige tænder er et stort problem hos især små hunde og katte, da det hos nogle racer bliver avlet ind i generne," forklarer hun.

Derudover er der også kommet mere fokus på drægtighedsscanninger, som Ninna Verland har videreuddannet sig inden for.

"Når hundene bliver scannet, er det muligt at se, hvor mange hvalpe der er, og hvor langt henne der er i graviditeten. Det er meget interessant," siger Ninna Verland.

Hun glæder sig over at have markeret flytningen ved receptionen, og hun er overrasket over, hvor mange der mødte op.

"Jeg havde ikke drømt om, at der ville komme så mange mennesker. Der var så mange pæne ord og gaver," siger hun.