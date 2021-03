Se billedserie FC Nordsjællands Mads Døhr Thychoseni jubel efter sejren over Lyngby Boldklub. Foto: Dejan Obretkovic/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix Foto: Dejan Obretkovic/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Drømmen lever for FC Nordsjælland

Udesejr på 3-0 holder holdet fra Farum inden for rækkevidde af det gode selskab inden sidste kamp i grundspillet

Furesø - 16. marts 2021 kl. 19:46

Fredag aften tog FC Nordsjælland en udesejr på 3-0 med sig hjem fra lokalrivalerne fra Lyngby Boldklub. Sejren betyder, at FC Nordsjælland inden sidste spillerunde stadig har en chance om mesterskabsspil og den forjættede top seks.

Forinden kampen var Lyngby begyndt at røre på sig i Superligaen med tre sejre i træk, og holdet med de blå bluser var begyndt at bevæge sig væk fra sin bundplacering i tabellen. FC Nordsjællands cheftræner havde forinden kampen sagt, at Lyngby måske var det bedste hold i rækken. Undervejs brændte Lyngby også et straffespark i kampen og havde gode muligheder i første halvleg for at udligne, efter FC Nordsjælland var kommet foran.

Scoring fra 16-årig På trods af Lyngbypres endte FC Nordsjælland med at få scoret til både 2-0 og 3-0. Sidstnævnte var den blot 16-årige nordmand Andreas Schjelderup, der sendte et frispark i mål på flot vis. I anden halvleg fik den tidligere Nordsjællandspiller Pascal Gregor rødt kort for Lyngby.

Glad debutant Kampen i Lyngby bød også på debut for Adamo Nagalo, der kom til Nordsjælland fra Right to Dream-akademiet i november 2020.

"Jeg har næsten ingen ord. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Nu har jeg bare mod på endnu mere. Det er meget specielt for mig. Det betød rigtig meget, at vi hev sejren hjem. Den følelse, jeg har i kroppen, er ubeskrivelig. Det er der intet, som kan konkurrere med. Jeg er virkelig glad," siger han til FC Nordsjællands hjemmeside.

FC Nordsjælland har på søndag klokken 17 en mulighed for at lande i mesterskabsspillet med en sejr over SønderjyskE. Vinder Nordsjælland. slutter de over holdet fra Jylland, der lige nu ligger i top seks. Det kræver dog også, at AaB skal dumme sig mod kriseramte OB.

Hele den sidste runde i grundspillet bliver fløjtet igang klokken 17.