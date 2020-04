Drive In-lotteri gav stort rykind

Der var stort ryk-ind hos Varelotteriets og Landbrugslotteriets forhandler i Furesø Kommune. Per Kattrup havde igen været kreativ og etableret sig som "Danmarks eneste Drive-In lotteriforhandler ifm den halvårlige fornyelse- og udbetaling af gevinster fra sin kollektion af lodder i de to lotterier som " Furesø Kommunes største og ældste forhandler "

- Der var ivrigt trafik og besøg af bilister, cyklister og gående for at sikre endnu en chance og samtidig få en snak om situationen, gevinstchancer og nyheder.

I behørig afstand til - og med respekt for - hinanden I den smukke og grøn udsmykkede carport kunne lotterigæsterne siddende på hver sin håndskårne elefant i Hard Wood Træ fra de Indiske skovområder nord for New Dehli - få information om den store interesse og fremmøde.

- Det var også resultatet af utallige personlige hjemmebesøg hos ældre og dårligt gående lotterikunder. Tak til Varelotteriet og Landbrugslotteriet for stor hjælp og god service. Uden denne hjælp ville jeg ikke have fået så effektivt og godt et resultat til glæde for de mange kunder, siger Per Kattrup.