Gert Klausen er tydeligt afholdt af sine medarbejdere, der fejrede ham ved en udendørs reception. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Driftsleder fejrede 40 års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Driftsleder fejrede 40 års jubilæum

Gert Klausen har stadig stor lyst til at skabe udvikling, der kommer borgerne til gode

Furesø - 26. juni 2021 kl. 06:38 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der var stor fejring på Driftsgården i sidste uge, hvor leder Gert Klausen endelig kunne fejre sit 40 års jubilæum i Værløse, Farum og Furesø Kommune. Jubilæet var egentlig sidste år men på grund af corona-nedlukningen blev fejringen udsat til i år.

Gert Klausen havde fået en t-shirt i anledningen af de 40 år med ord og billeder, der passer til lederen af driftsgården. De kærlige ord talte alt fra genbrugshaj til charmebøf og tillært gartner.

Gert Klausen startede som kun 19-årig som specialarbejder , hvor han forinden havde brugt et par år i en smede-virksomhed.

"Jeg havde ikke den store baggrund, da jeg startede her. Men min far var skovløber, og jeg har altid interesseret mig for det grønne," siger han til Furesø Avis.

Grøn omstilling I midten af 90'erne fik han sin første lederstilling, og han endte i 2014 som leder af hele driftsgården, der tæller 70 medarbejdere. I år har han også ramt de 60 år, men Ger Klausen har stadig en stor interesse i at skabe udvikling på sit felt. Det mest spændende har for Gert Klausen været at tage del i den grønne omstilling, hvor det for længst er slut med at bruge sprøjtegifte.

"Vi er inde i en spændende tid, og jeg sætter stor pris på udvikling, også til gavn for borgerne. Vi har for eksempel været på forkant med at udvikle rabatterne, så de fremmer biodiversiteten. Det er vores overgartner suveræn god til," siger han.

I sin tale takkede Gert Klausen sine mange medarbejdere

"I er med til at gøre det til en fantastisk og spændende arbejdsplads. Det er det, der gør, at man har lyst til at fortsætte," sagde han.