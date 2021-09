Efterspillet i Farumsagen efterlod Furesø Kommune med en gæld på 3 mia. kr. Nu er den på 2. mia. kr. Derfor var det vigtigt, at få den sidste rest af statstilskuddet udbetalt med den rette regulering. Det lykkedes. Men det holdt hårdt. Arkivoto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Dramatisk slutspil sikrede Furesø en god ordning

Furesø - 09. september 2021 kl. 16:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Den 1. september 2022 betaler Furesø Kommune en af fire årlige ydelser til Furesø-gælden, men netop denne dag er noget særligt, for netop denne dag kommer gælden under 2. mia. kroner. Der vil dog gå 20 år mere, før gælden fra før kommunesammenlægningen er endeligt betalt.

Det er efterhånden godt 16 år siden, at den tvangssammenlagte kommune indgik Furesø-aftalen, som skulle sikre kommunen en økonomi på niveau med lignende kommuners og friholde Værløse-borgerne fra at betale gælden. Som en del af aftalen fik Furesø et årligt tilskud fra staten på 50 mio. kr. frem til og med 2021. I 2011 lykkedes det borgmester Ole Bondo Christensen og daværende Viceborgmester Susanne Mortensen at forhandle en ny aftale hjem med daværende Indenrigsminister, Bertel Haarder. Lånet blev lagt om til et statslån med en lavere rente, og Furesø fik løfte om et ekstra tilskud på samlet 250 mio. kr. fra 2022 og frem. Hvordan de ekstra 250 mio. kr. skulle udbetales, var op til en forhandling mellem kommunen og Indenrigsministeriet.

Furesø Kommune nåede at forhandle om det ekstra tilskud med tre forskellige indenrigsministre, og først da kommunernes samlede økonomi for 2022, skulle vedtages, faldt aftalen om det nye tilskud på plads.

- Selvom vi klarer os godt i Furesø, betaler vi stadig mange renter og afdrag på den store gæld fra før kommunesammenlægningen og skal gøre det frem til 2040. Det er ikke retfærdigt, at fremtidige generationer skal undgælde for den gæld. Derfor havde vi selvfølgelig en stor interesse i at få forhandlet en aftale om det resterende tilskud på plads, forklarer Ole Bondo Christensen.

Furesø henvendte sig allerede i 2019 til Indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøll (LA) og efter folketingsvalget i 2019 fortsatte forhandlingerne med Astrid Krag (S) og til sidst med Kaare Dybvad (S).

- Farumsagen er efterhånden lang tid siden. Det kan være svært for den nye generation af Folketingspolitikere at forstå baggrunden for den store gæld. Men den er der. Heldigvis endte det med, at vi fik den regulering, som vi ønskede. Aftalen betyder, at vi nu kender præmisserne for kommunens økonomi. Nu er vi en kommune på vores egne præmisser. Det har vi ønsket hele tiden, siger Ole Bondo Christensen.

Fra 2022 og ni år frem får Furesø Kommune årligt udbetalt 30 mio. kr., stigende til 35 mio. kr., sidst i perioden. Hvis reguleringen af den oprindelige aftale var faldet anderledes ud, og sådan så det en overgang ud, havde Furesø måtte nøjes med lige under 15 mio. kr. årligt over 20 år.

- Vi er naturligvis lykkelige for dette udfald. Ellers skulle vi have fundet besparelser for de penge, siger Ole Bondo Christensen.

- Vi har brugt rigtig mange kræfter i Byrådet på at få styr på kommunens økonomi og sikre en positiv udvikling. Vi stod med en kommune på vej mod afgrunden på grund af den store gæld. I bred enighed i byrådet har vi fået lavet aftaler og lagt lånene om til lavere rente, men også selv bidraget ved at sikre en effektiv og attraktiv kommune. Nu er vi den kommune, som flest anbefaler andre at flytte til. Alle partier i Byrådet skal have ære for det her. Alle har bidraget, siger Ole Bondo Christensen.

Dramatisk slutspil

Aftalen faldt dog ikke på plads uden sværdslag.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at rekonstruere det intense slutspil.

Det står klart, at der midt i juni måned lå et såkaldt aktstykke til Finansudvalget. Her stod der, at Furesø blot skulle have 14,4 mio. kr. årligt.

Furesø insisterede dog på, at kommunens ønsker skulle imødekommes gennem en egentlig aftale mellem kommunen og ministeriet - og ikke køres igennem som en ekspeditionssag i Folketingets Finansudvalg. Ifølge Frederiksborg Amts Avis´ oplysninger tog kommunen kontakt til medlemmer af Finansudvalget,hvilket førte til, at Sophie Løhde (V) og Jacob Mark (SF) stillede en række spørgsmål til ministeren.

I sidste ende måtte Indenrigsministeren trække sagen. Det skete på et møde i Finansudvalget den 23. juni. I stedet lavede Indenrigsministeret et udkast til en egentlig aftale, hvor Furesø fik opfyldt ønskerne om regulering af tilskuddet og den ønskede udbetalingsprofil.

Nyheden om aftalen blev præsenteret for byrådsmedlemmer ved et budgetseminar på Kollekolle den 25. juni. Et enigt Byråd bakkede op om resultatet.