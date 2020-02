Et nævningeting og tre juridiske dommere i Østre Landsret skal tage stilling til anken af frifindelsen af den 19-årige mand for drabet på Lorenz Matras.

Drabssag skal gå om

Nytårsnat 2019 endte en bytur tragisk for den 19-årige Farumborger Lorenz Matras. Han afgik ved døden efter et skænderi på Borgergade i København mellem to grupper resulterede i knistikkeri.

- Jeg kan bekræfte, at sagen er anket til domsfældelse efter anklageskriftet for drab og drabsforsøg, siger anklager Kristoffer G. Pedersen til Ekstra Bladet.

Den 19-årige mand, som blev frifundet for drabet, blev kendt skyldig for at have stukket to andre mænd og idømt to år og tre måneders fængsel.