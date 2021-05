Dorte Mørk har allerede indsamlet 11.000 kroner digitalt. Den 30. maj vil hun sammen med andre frivillige samle ind til de sidste 4.000 kroner, så Laanshøj kan få sin første hjertestarter. Den skal hænge på væggen i Seniorbofællesskabet Laanshøjs fælleshus. Foto: Mikkel Kjølby

Dorte samler ind til en hjertestarter på Laanshøj

Furesø - 17. maj 2021 kl. 11:39

Søndag den 30. maj er dagen, hvor danskere i by og land igen kan samle ind til opsætning af flere hjertestartere.

Dorte Mørk har taget initiativ til en indsamling i det nye boligkvarter på Laanshøj. Der skal indsamles 15.000 kroner til en hjertestarter, som efter planen sættes op ved Seniorbofællesskabet Laanshøjs fælleshus.

- Vi er et nyoprettet seniorbofællesskab på området, hvor den gamle Flyvestation Værløse lå. Vi tænkte, at det var oplagt i at have en hjertestarter i et seniorbofællesskab, forklarer Dorte Mørk.

Samtidig peger hun på, at hjertestarten også kan komme alle de tilflyttere i de mange nye boliger i området til gavn.

- Det kan være svært at komme hurtigt hertil, for der er kun én vej herind til området. Derfor vil en hjertestarter give en tryghed for både os i vores bofællesskab og alle andre beboere her. Og så er det jo nemt at huske, at hjertestarteren hænger ovre hos de ældre, siger Dorte Mørk.

Ligesom sidste år er det muligt at samle digitalt ind. Dorte Mørk er overrasket over, hvor godt den digitale indsamling er gået.

- Vi har indtil videre fået samlet næsten 11.000 kr. ind digitalt. Det er godt, at vi har haft den mulighede her i en coronatid, hvor det er utrygt for nogen at gå rundt og samle ind fysisk. Men det vil nogen af os nu alligevel gøre her den 30. maj, siger Dorte Mørk.

Laanshøj har indtil videre ikke en hjertestarter. Den nærmeste er placeret i et lile hus ved landingsbanen.