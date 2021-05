En 23-årig mand modtog sin straf for uagtsomt manddrab i Retten i Hillerød. Sagen bundede i en dødsulykke tilbage i juli måned 2020. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Dommen er faldet i politikers dødsulykke

23-årig mand skal af med 6.000 i bøde og får betinget frakendt sit kørekort efter fatalt færdselsuheld tilbage i juli 2020, hvor lokal S-formand Lisbeth Lykke Harsvik mistede livet

Furesø - 20. maj 2021

Torsdag faldt der dom i den dødsulykke, der skete 25. juli sidste år på Hillerødmotorvejens forlængelse ved afkørslen ved Kollerødvej. I Retten i Hillerød modtog en 23-årig mand sin dom, der lød på i alt 6.000 kroner i bøder, en bøde på 2.000 for at have besiddet en mindre mængde hash og en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Ulykke tilbage på den sommeraften endte med at koste 57-årige Lisbeth Lykke Harsvik livet, mens hendes mand fik svære kvæstelser. Derfor lød sigtelsen på, at den 23-årige havde været groft uagtsom i trafikken, på uagtsomt manddrab og på at have været skyld i kvæstelserne på ægtefællen. Derudover havde den 23-årige haft godt et gram hash på sig til eget forbrug.

Lisbeth Lykke Harsvik var lokalformand for Socialdemokratiet, da hun døde. Tidligere har hun siddet i byrådet i Furesø Kommune og bestridt en række lederstillinger i det offentlige.

Havde tilstået på forhånd På forhånd havde den 23-årige tilstået fuldt ud, og derfor var sagen ændret fra en domsmandssag til at være en sigtelse. Det var sket, så der kunne falde en afgørelse samme dag, forklarede dommeren på forhånd i retten.

Dommeren gjorde den 23-årige opmærksom på, at han som sigtet ikke havde pligt til at udtale sig.

"Jeg har tænkt muig at sige noget," sagde manden.

Den 23-årige forklarede, at han havde besøgt sin daværende kæreste og var på vej til Herlev, hvor han stadig bor. Han var kørt på motorvejsforlængelsen og havde sat fartpiloten i sin bil på 90 kilometer i timen. Han havde godt set, at han kørte bag ved en anden bil, sagde han. Han havde skiftet sang på sin mobil og kigget kort ned på telefonen.

"Da jeg ser op, kan jeg se, at jeg ikke kan nå at gøre noget. Det siger bare bang, og hendes bil forsvinder," forklarede han.

Mandens egen bil kørte igennem noget græs, inden han fik kontrol over den. Han steg ud og ledte kort efter bilen, der havde været foran ham.

"Jeg gemmer oplevelsen lidt væk," forklarede han undervejs, mens anklageren stillede spørgsmål.

Han fandt dog bilen og fik ringet 112, forklarede han. Brandvæsen, politi og ambulancefolk var der hurtigt.

"Det er blandt lidt sammen i hvilken rækkefølge, de kom," forklarede han og sagde, at de havde været der hurtigt efter ulykken.

"Det er mig selv, der giver hashen til en kvindelig betjent. Det tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne gøre," sagde den 23-årige mand.

Dommeren konkluderede efter forklaringen, at der lå en fuld erkendelse og tilståelse fra den 23-årige.

Erklæret død på stedet Anklageren læste op fra sagens dokumenter. Ulykken skete omkring 23.55, og Lisbeth Lykke harsvik var erklæret dræbt på stedet klokken 00.10, læste han op.

Lisbeth Harsviks ægtefælle havde omfattende skader efter uheldet og endte med at være indlagt i knap to måneder efter ulykken, læste anklageren op. Sundhedspersonalet havde konkluderet, at der var forbigående men, men om der er varige men, ligger ikke fast, stod der i dokumenterne.

Den 23-årige havde haft en promille på 0,21 og var altså ikke over det tilladte. Der var også blevet målt for euforiserende stoffer heriblandt THC, som er i hash. Der var ikke fundet noget af retsmedicinerne, sagde anklageren.

For tiden er den 23-årige ikke i arbejde, fordi han havde ventet på at komme for retten med sagen, forklarede han.

Efter anklagerens fremlæggelse, fik den beskikkede forsvarsadvokat ordet.

"Det er det værste, der er sket i min klients liv," sagde forsvareren blandt andet.

Dommeren gav den 23-årige det sidste ord, inden dommen blev afsagt.

"Jeg vil ikke sige mere. Jeg vil bare gerne have det overstået," sagde den 23-årige.

Efter dommen var blevet læst op, sagde dommmeren:

"Det er en klar fejl, der har fået frygtelige følger. Det er en situation, som ikke må ske, men som kan ske."

Den 23-årige modtog efter en kort samtale med sin forsvarer dommen og frasagde sig samtidig muliged for at anke eller for få 14 dages betænkningstid.

Ud over bødestraffen skal den nu dømte betale sagens omkostninger, der består af godt 5.300 kroner til forsvarsadvokatens salær og 2.000 kroner for at have besiddet hash, og så venter der en ny køreprøve for, at han kan bevare sit kørekort.