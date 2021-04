Disney-univers skal få flere piger til fodbold i Værløse

2021 bliver startskuddet for det første europæiske UEFA græsrodsprogram for piger.

Danmark er blandt de 16 europæiske lande, der over de næste år vil skabe resultater og vækst i pigefodbolden, og Værløse Boldklub er en af de 34 klubber i Danmark, som skal udbrede fodbold som en sport, der appellerer til begge køn.

For piger på 5-8 år

Her vil klubbens uddannede Playmakers skabe rammerne for en innovativ introduktion til fodbold gennem leg og historiefortælling.

Playmakers anvender en historiefortællings-tilgang med de elskede Disney-universer for at motivere flere piger til at se det sjove i regelmæssig fysisk træning og fodbold.