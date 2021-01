Direktør fylder 60 år

Karrieren er begyndt i DSB, og han er med tiden endt hos Realkredit Danmark. Derudover sidder han i bestyrelsen i Kreditforeningen Danmarks Pensionskasse, er sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten samt mentor for unge ledere og specialister. Han holder desuden foredrag om mentoring og er medlem af juryen for CareerMentor Award. Endelig er han en flittig debattør i de trykte medier om samfundsforhold og formand for en gruppe af studiekammerater, der siden studietiden har holdt møder hver måned, står der i en pressemeddelelse.