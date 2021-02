Send til din ven. X Artiklen: Digital rådgivning til Furesøs foreninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digital rådgivning til Furesøs foreninger

Lokale foreninger kan nu få online-hjælp fra Furesøs Kultur og Fritid om foreningsdrift og folkeoplysning

Furesø - 17. februar 2021 kl. 17:38 Kontakt redaktionen

På torsdage i lige uger kan foreninger nu møde medarbejdere fra Furesøs Kultur og Fritid til onlinesparring og rådgivning om foreningsdrift og folkeoplysning.

Initiativet hedder 'Åben Rådgivning', og det er blandt andet opstået fordi corona-nedlukningen betyder, at foreninger ikke kan komme ind på Furesø Rådhus og mødes fysisk med medarbejderne i Kultur og Fritid. Tine Hessner (R), formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt, fortæller:

"Foreningsaktiviteten er stærkt begrænset under de nuværende restriktioner. Forvaltningen er hver dag i kontakt med foreninger via mail og telefon, og foreningerne er altid velkomne til at kontakte forvaltningen. Dette tilbud er et supplement til den daglige kontakt, hvor forvaltningen aktivt ønsker at række ud til foreningerne og hjælpe dem gennem usikre situationer ved at besvare spørgsmål om aktiviteter, der er relevante for foreningerne. Det kan være den årlige generalforsamling eller ansøgningen til de forestående sommerferieaktiviteter," siger Tine Hessner (R).

Invitation Alle godkendte foreninger har for kort tid siden modtaget en invitation om at deltage sammen med en oversigt over alle mødegangene. Muhammed Bektas (S), næstformand i Udvalg for kultur, fritid og idræt håber, at foreningerne vil gøre brug af tilbuddet:

"Vi er en kommune med mange frivillige og foreninger, der hver dag tilbyder aktiviteter, oplevelser og fællesskaber for Furesøs borgere. Jeg håber, at foreningerne vil gøre brug af dette tilbud, som ikke kun er en platform til at belyse sin egen situation, men også kan anvendes til at udveksle erfaringer foreningerne imellem fra en tid, som ingen havde kunnet forestille sig, men som vores foreninger på trods af omstændighederne har grebet imponerende an", siger altså Muhammed Bektas (S).

Jk