Udvalgsformand Egil HUlgaard (K) sender venteranflyene i luften over Flyvestation Værløse, men kommer Per K. Larsen, Jonstrup 89 og de bekymrede naboer i møde ved at oprette en dialoggruppe, som skal være med på råd om udviklingen af området. Foto: Allan Nørregaard

Dialoggruppe skal løse konflikt om veteranflyvning fra Hangar 2

Furesø - 23. januar 2020 kl. 08:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hangar 2 er efterhånden fyldt godt op med veteranfly, som pensionistforeningens medlemmer går og pusler om, så det kan blive til et arbejdende værksted med historieformidling.

Med til planen for Hangar 2 hører et ønske om at kunne lande og lette med veteranfly i en landingsbane på græsset et par hundrede meter foran hangaren. Udgangspunktet for planen var 400 operationer fordelt på 200 landinger og 200 starter.

Men ved et borgermøde i efteråret var der stor modstand mod planerne, og grundejerforeningerne rundt om Flyvestation afleverede sammen med beboerforeningen Jonstrup 89 et høringssvar, hvor der blev peget på en række mulige gener. I den forbindelse ville man ned på 80 operationer årligt.

Furesø Kommune er kommet frem til en løsning, som sikrer begge parter mulighed for at blive hørt. Flyhistorisk Hangar får i første omgang tilladelse til 400 operationer årligt, men samtligt oprettes en dialoggruppe, som skal med på råd om udviklingen af området.

- Vi laver en dialoggruppe for Flyvestation Værløse. Det er en fremstrakt hånd til naboerne og interessenterne, som nu får rig lejlighed til at deltage i udviklingen af området, hvor det diskuteres, om det skal være et rekreativt område eller en stillezone. Dialoggruppen skal betrygge naboerne om, at udviklingen af området foregår på en ordentlig måde, når det handler om vigtige emner som miljø og støj, siger udvalgsformand Egil Hulgaard (K).

Formanden for Jonstrup 89, Per K. Larsen, erklærer sig nogenlunde tilfreds.

- Det er et skridt i den rigtige retning. Vores udgangspunkt er fortsat 80 operationer årligt. Man har forsøgt at komme os i møde med at lave dialoggruppen. Først og fremmest har man taget godt imod bekymringerne fra de omkringliggende beboere, men også Filmstationens bekymringer for, at deres produktion kan blive forstyrret, lyder det fra Per K. Larsen.

- Ved at tage det hele med ind under dialoggruppen er der en chance for, at det bliver godt. Vi skal nok sikre, at vi bliver hørt på en ordentlig måde. Sådan som det har været tilfældet det sidste års tid med den nye forvaltningsledelse, siger Per K. Larsen.