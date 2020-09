Se billedserie Jes Gram fra Furesø Musikskole og Annette Konring fra Furesø Ungdomsskole var med til at præsentere forslaget om det rekative ungemiljø i Galaksen, som også omfatter Galaksens Teaterskole. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dialog skal løse kabale om foreningslokaler

Furesø - 17. september 2020

I november måned 2019 løftede Frederiksborg Amts Avis sløret for et opsigtvækkende forslag fra Galaksen, Ungdomsskolen og Musikskolen. Det gik ud på at videreføre deres samarbejde omkring ungemusicalen til at skabe et kreativt ungemiljø i og omkring Galaksen og Satelitten.

Det forslag er nu blevet en central del af dette års budgetudkast og med en hård formulering i anlægsbeskrivelsen om, at Satellittens nuværende brugere vil blive flyttet til bl.a. Farum Kulturhus, er der optræk til ballade.

Formanden for Satelittens brugerbestyrelse Per Billesø er overrasket over informationsniveauet.

- Vi kunne læse om forslaget i Frederiksborg Amts Avis i november 2019. Vi henvendte os derfor til forvaltningen, som gav udtryk for, at vi ville blive involveret, hvis man gik videre med planerne. Nu dukker det så op i budgetudkastet, uden at vi er blevet informeret, forklarer Per Billesø.

Satelittens bruges fast af mellem 10 og 15 foreninger, men helt op til 100 foreninger er tilknyttet.

- Ingen foreninger har bidraget eller ytret ønske om flytning af aktiviteter væk fra Værløse til Farum. Vi har svært ved at gennemskue, hvilke af Satelittens små 100 brugere vil høste en gevinst ved at blive flyttet til en anden by, skriver brugerbestyrelsen i høringssvaret.

Udvalgsformand Tine Hessner (RV) ærgrer sig over formuleringen i anlægsbeskrivelse. For der er tilrettelagt en proces, som nøje skal tilrettelægge, hvad der skal ske fremadrettet med foreningerne, som bruger Satelitten.

- Selvfølgelig skal der være foreningslokaler i Værløse, og der skal også være foreningslokaler med en vis størrelse og en god beliggenhed, sådan som man finder det i Satellitten, fastslår Tine Hessner, som understreger, at intet som helst er besluttet.

- Der er ikke taget en beslutning om, at alle nuværende brugere skal ud af Satellitten. Der er derimod langt op til en proces med dialog i 2021. Vi skal se nærmere på behovet for foreningslokaler. Det skal vi undersøge sammen med brugerne, forklarer Tine Hessner.

Per Billesø indgår gerne i dialogen.

- Vi indgår i alle dialoger med kommunen. Vi vil især gøre opmærksom på vigtigheden af, at der fortsat er foreningslokaler til dem, der ikke kan tage turen til Farum. Især Ældre Sagens medlemmer er trygge ved at bruge Satellitten, siger Per Billesø.

Furesø Kommunes forvaltning oplyser, at der er mange muligheder for foreningslokaler i Værløse. Blandt andet på Furesø Rådhus samt på skolerne.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at der er plads til ungemiljø og andre brugere i Satellitten, siger Tine Hessner.

Et kreativt ungemiljø

Der er flere årsager til forslaget om Et kreativt ungemiljø i Galaksen. De unge bruger ikke FFO3 (8-9. klassernes fritidstilbud red) i stor udstrækning og desuden har Ungekulturhuset på Ballerupvej ikke været benyttet specielt flittigt.

Furesø Kommune har lagt et budget på 8,2 mio. kr til ombygning af Galaksen. Pladsen skal findes ved at flytte Borgerservice ud af biblioteket, placere øvecontainere i bibliotekshaven og flytte glasvæggen længere ind mod biblioteket for at skabe plads til et større cafe og loungeområde. Det er tanken at indrette lokaler i Satelitten til hjemsted for Ungdomsskolen og Ungekulturhuset.

- Forhåbningen er, at dette miljø vil tiltrække andre unge, der ellers ikke ville komme i et "kulturhus", samt at det er medvirkende til at skabe mere liv i Værløse Bymidte, og blandt andet qua en masse nye besøgende, dermed også gavne den lokale detailhandel, lyder det i projektbeskrivelsen.