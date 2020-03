Det fysiske bibliotek er lukket, men det digitale er åbent.

Det digtale bibliotek er altid åbnet

Furesø - 16. marts 2020 kl. 09:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de fysiske biblioteker i Furesø Kommune holder lukket for at forebygge smittespredning, så er der altid åbent på det digitale bibliotek. Kom indenfor i bibliotekernes digitale univers.

Der er absolut ingen grund til panik, hvis du er en af de mange, der disse dage må blive hjemme fra arbejde, skole eller uddannelse. Det vrimler med stimulerende og lærerig underholdning på det digitale bibliotek.

De fleste biblioteksbrugere kender efterhånden til eReolen og Filmstriben og ved, at der normalt er en begrænsning på max tre lån per person. Men ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære løsninger. Derfor har biblioteksleder Ricki Elsgaard besluttet at man, så længe de fysiske biblioteker holder lukket, kan låne op til 10 titler per person på både eReolen og Filmstriben, som er det maksimale antal udlån.

Det er mange timers god underholdning for både børn og voksne. Udover Filmstriben og eReolen er der mange andre muligheder for viden og underholdning. Du kan læse mere om det digitale bibliotek, og hvordan du bruger det, på furbib.dk under fanen "Netmedier".

Faktalink, som er meget anvendt af skoler og gymnasier, kan tilfredsstille dit videbegær med et utal af spændende temaer. Lige nu har de fx et aktuelt tema om Corona, som man trygt kan orientere sig i, for alle artikler på Faktalink er udarbejdet af professionelle skribenter, journalister og historikere med relevant fagkundskab. Her styres man udenom fake news og løse rygter.

RB digital tilbyder alverdens glittede magasiner lige fra Cosmopolitan til Newsweek. Der findes tidsskrifter for enhver smag og interesse, uanset om du er til sport, boligindretning, biler, musik, golf, yoga eller madlavning. Der er sågar et magasin for glutenintolerante kaldet "gluten-free living". Magasinerne er nemme at bladre i, hvis man fx har en iPad til rådighed, og de kan også læses på en PC.

På Filmcentralen kan man streame dokumentar- og spillefilm, og via projektet "Danmark på Film" kan man gå på opdagelse i historiske film fra hele Danmark. Prøv at søge på Danmarks kortet og se hvad der kommer frem fra din hjemegn.

De fleste af disse digitale tjenester er kun tilgængelige, hvis man er oprettet som låner på Furesø Bibliotek. Er du ikke allerede låner på Furesø Bibliotek, kan du på furbib.dk oprette dig som ny låner hjemmefra ved hjælp af dit NemID. Hvis det skulle drille, så sidder der bibliotekarer og besvarer mails hjemmefra. Skriv blot til bibliotek@furesoe.dk