Det brede samarbejde sat på spil

Som en af ganske få kommuner i landet mangler Furesø at få de sidste detaljer på plads i konstitueringen. Ole Bondo Christensen (S) har ganske vist sikret sig genvalg som borgmester med støtte fra Enhedslistens Øjvind Vilsholm og Det Radikale Venstres Tine Hessner, men det kniber med at få den mangeårige samarbejdspartner Det Konservative Folkeparti til at bide på.

Allerede tidligt stod det klart, at parterne stod langt fra hinanden. Socialdemokratiets udspil lød på en 5-1-1 model. Forstået på den måde at formandsposterne skulle fordeles med fem til borgmesterpartiet, samt en til Det Radikale Venstre og en til de konservative. Omvendt lagde de konservative ud med at kræve tre formandsposter for at støtte Ole Bondo Christensen.