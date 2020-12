Designertasker og ure stjålet fra villa

112 To boliger i Farum har været udsat for indbrud i weekenden. Det ene er sket i en villa på Generalvænget fredag den 18. december mellem kl. 16.30-22.05. Tyven(e) har knust et vindue i en havedør, og der er stjålet designertasker, ure og smykker. Det andet indbrud er sket i en lejlighed på Garnisonsvej søndag kl.18.52. Her er der umiddelbart intet stjålet. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv