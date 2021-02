Derfor spærrer de vejen i morgen

Hvert år besigtiger Naturstyrelsen de træer, der står langs offentlige veje for løse grene, råd, svamp eller anden form for svækkelse.

Naturstyrelsen har bedt entreprenøren gøre arbejdet så nænsomt som muligt, så man forsat kan have oplevelsen af at køre i en grøn tunnel af trækroner.

Under 15 træer fældes I alt bliver der fældet under 15 træer. Og sandsynligvis vil der bagefter være endnu bedre udsigt til de græssende køer i Mølleådalen, og det markante terræn vil træde endnu tydeligere frem.

Angriber rødderne

"Netop kulsvamp er vi meget opmærksomme på at opdage i tide, da den er kendt for at angribe og æder rødderne på træerne, og derfor bliver træet et meget ustabilt træ, som kan falde fuldstændig ukontrolleret selv på en helt stille dag uden blæst," forklarer Kristian Dagsland fra Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.