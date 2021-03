Der skal sættes penge af til at renovere rundkørslen på Williams Plads i Farum. Stenene river sig løs, når for eksempel busserne kører igennem. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Der skal findes flere millioner til at renovere ujævn rundkørsel

Rundkørslen på Williams Plads i Farum har længe været udskældt for sin ujævne belægning, der for bilister kan være en 'rystende' oplevelse. Furesø Avis har tidligere fortalt, at der fra kommunens side er planer om at renovere rundkørslen, men der har ikke været en konkret tidsplan eller et budget på bordet.