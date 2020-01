Se billedserie Det aflange flotte Unidrain-afløb sælger godt. Direktør Henrik Handschuh fortæller, at Unidrains sælgere har service og rådgivning for øje som det vigtigste. Salget kommer i anden række. Foto: Henrik Helmer Petersen

Der er afsætning på afløb

Furesø - 29. januar 2020 kl. 19:01 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hører til sjældenhederne, at Unidrains fem sælgere vender hjem fra et kundebesøg til hovedsædet på Farum Gydevej i Farum med en ordre i ordrebogen.

- Det er ikke sådan, salg foregår i dag. I hvert fald ikke i vores branche, og når det kommer til vores produkter. Vores sælgere er i højere grad servicekonsulenter og rådgivere. Jeg måler ikke vores sælgere på hvor meget, de sælger. Jeg måler dem på antallet og relevansen af de møder, de holder med potentielle kunder.

Det siger Henrik Hand­schuh, administrerende direktør i virksomheden Unidrain A/S i Farum.

Unidrain har været med i det forskningsprojekt, som CBS, Copenhagen Business School og sælgernes organisation Business Danmark præsenterede resultaterne af i slutningen af 2019.

Syv salgsudfordringer blev fremhævet. Syv salgsdyder blev præsenteret.

Henrik Handschuh nikker genkendende til flere af dem. Både udfordringerne og dyderne, som for begges vedkommende er en del af Unidrains forretningsgang.

Unidrain blev etableret i 2003 af arkitekt Claus Dyre, der præsenterede byggebranchen for et nyt produkt. Et langt smalt og elegant afløb til gulvet i badeværelset.

I grunden et meget enkelt produkt, og dog ikke.

Henrik Handschuh forklarer:

- Gulvafløb har i mange årtier været kvadratiske. Og byggeregulativer har bestemt, at de har skullet placeres 25 centimeter fra væggen, så man ikke risikerede, at der trængte fugt ind i væggene. Unidrain præsenterede i 2003 et linjeafløb i form af et langt smalt afløb. Afløbet og dets særlige stålkonstruktion blev godkendt og patenteret til på flot vis at måtte etableres langs væggen bagerst i brusekabiner.

Solgte straks

Unidrain-afløbet blev på rekordfart en succes. Det moderne minimalistiske design tiltalte alle, og ikke nok med det. Når afløb kan etableres ved væggen bagerst i brusekabinen, skal badeværelsesgulve kun have én hældning. En hældning ind mod afløbet. Tidligere har badeværelsesgulve skulle have flere hældninger ind mod det kvadratiske afløb 25 centimeter fra væggen.

Det gør det meget lettere at lægge et badeværelsesgulv, når der kun skal være én hældning. Og i en tid, hvor store badeværelsesfliser er blevet populære, er det unikt, at gulvet kun skal have én hældning!

»Her er der Unidrain«, har det mange gange anerkendende lydt i tv-programmet Hammerslag og andre boligprogrammer på tv, når vært, ejendomsmæglere og boligindrettere har fremvist huse.

Indtægterne rullede hurtigt ind i Farum-firmaet.

Købt af svenskere

Så kom finanskrisen, og byggebranchen bremsede brat op. Det kunne Uni­drain A/S også mærke. Firmaet blev i 2009 solgt til den svenske industrikoncern BLS Industries, der har base i Ystad og også ejer et par øvrige firmaer inden for vvs-branchen.

Det er stadig BLS, der ejer Unidrain, der hen over de seneste syv år igen har fået fart på salget og er vokset betragteligt. Også med salg i Norden og det øvrige Europa.

Selvom der med tiden også er kommet andre linjeafløb på markedet, er det Uni­drain-afløbet, flertallet kender. Det fås nu også i en vifte af forskellige design.

Dertil har Unidrain udviklet elegante måtteafløb til bryggerset, glasvæg til brusekabinen og en serie af badeværelsesudstyr i form af toiletbørste, kroge, hylder og gulvskraber. Det hele i et flot eksklusivt nordisk minimalistisk design, der både har vundet en lang række priser og også er kommet ud på eksportmarkedet i Europa.

30 ansatte

Unidrain beskæftiger i dag 30 medarbejdere, og seneste regnskab fortæller om et overskud på næsten 14 millioner kroner.

Hvad så med salget? Hvad er udfordringerne, og hvad er dyderne?

- Det ene er kundeorienteringen, som forskningsprojektet beskriver som noget af det centrale. Vi skal kende vores kunder, og vi skal have fokus på vores kunder.

- For Unidrain handler det om at være bevidst om og have fokus på, at vi har forskellige kundegrupper. Der er private mennesker og husfirmaer, der bygger huse. Der er murere og vvs-firmaer, der etablerer badeværelser. Der er arkitektfirmaer, der tegner boliger, institutioner og erhvervsdomiciler. Der er ingeniører, der projekterer bygningerne. Hver kundegruppe kræver fokus, og vi skal servicere hver kundegruppe forskelligt, forklarer Unidrains direktør.

Rådgiver fagligt

Han fortæller, at konkurrencen er hård, og at Unidrains linjeafløb ikke længere sælger sig selv.

- Vi skal levere noget ekstra, - udover at har vi har nogle meget flotte og anerkendte og funktionelle produkter. Derfor er vores sælgere ikke udelukkende sælgere. Deres vigtigste funktion er, at de er servicekonsulenter og rådgivere.

Derfor er det ikke givet, at sælgerne lander en ordre, når de er på kundebesøg.

- Så rådgiver de om design, muligheder, funktionalitet og ikke mindst om tekniske udfordringer og løsninger. Om kunden køber noget, har ikke det primære fokus på sådanne kundebesøg. Salget kan komme lang tid efter, hvis vi har gjort vores arbejde ordentligt.

Henrik Handschuh fortæller, at den salgsstrategi også er gangbar i en global verden, hvor konkurrenters produkter kan klikkes frem på få øjeblikke på computeren.

Sælgere rådgiver

- Vi er ikke nødvendigvis de billigste, derfor satser vi på at være de bedste. Både når det kommer til produkter og når, det kommer til service og rådgivning.

På den måde er Unidrains sælgere tit med i en byggefase, fra stregerne af byggeriet tegnes, til bygningen projekteres, hen over selve byggeriet, til huset til slut står færdig.

- Så servicere og rådgiver vores sælgere igennem hele byggefasen, så bygherre, arkitekten, ingeniøren og de forskellige byggefolk føler sig i gode hænder, og så slutresultatet lever op til forventningen. På den måde er en salgsproces en langstrakt og omhyggelig proces, og det har vi succes med, siger Henrik Handschuh.

Kundemøder

Han fortæller, at en anden af tidens store udfordringer er at booke møder med potentielle kunder. Arkitekter har travlt, og man får ikke et kryds i kalenderen bare ved at ringe. Den yngre generation af håndværksmestre prioriterer faste arbejdstider og fritiden højt, og her er det heller ikke altid let at få en aftale i kalenderen.

Det er blevet vanskeligere med årene at få kundemøder i hus.

- Tid er penge for vores kunder - og skal de hive en time ud af kalenderen, skal vi komme med noget konkret, som de kan bruge til noget. Også selvom de ikke ender med at handle hos os.

- Derfor bestræber vi os på altid at komme med nogle faglige input og noget ny byggeteknisk viden, som kunderne kan bruge her og nu - uagtet om vi får dem i hus som kunder. Vi kan ikke bare komme med en salgstale. Vi skal komme med et udbytte, som kunden kan bruge.

- Når vi laver aftaler med arkitektfirmaer, tilbyder vi ofte at komme flere firmaer med forskellige produkter samtidig. Så arkitekterne bliver inspireret effektivt og mest muligt på kort tid.

Godt 2020

Henrik Handschuh begyndte selv sit arbejdsliv som marketingmand. Så blev han salgschef hos Philips Lightning, og for seks år siden blev han ansat som salgsdirektør hos Unidrain. Da firmaets daværende direktør sidste forår forlod stillingen, blev Henrik Handschuh spurgt, om han ville overtage posten. Som firmaets administrerende direktør står han stadig i spidsen for sælgerne, og det går godt for firmaet, siger han

Hans vurdering er, at Unidrain fortsætter den gode vækst hen over 2020, og på den baggrund har firmaet valgt at flytte. Her er ikke plads til flere ansatte på kontoret i Farum. Til marts rykker de ansatte ind i et nyt større kontordomicil i Ejby ved Glostrup.