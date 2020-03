Se billedserie Baunesletten var engang skueplads for en krig mellem golfspillere og hundeejere. Et særligt våben blev efterladt som en lille hilsen til golfspillerne, som strakte våben og droppede den lille 9-hullers bane.

Den ultimative guide til turen rundt om Farum Sø

Furesø - 19. marts 2020 kl. 17:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv i en corona-tid holder naturen døgnåbent. Her kommer journalistens ultimative guide til gåturen rundt om Farum Sø. Skrevet med et glimt i øjet.

Min tur starter ved Baunesletten i Værløse, hvorfra man kan se helt til Farum Park.

Her var der engang en golfbane med ni huller. Den var ikke opført helt efter lovens bogstaver, og de lokale hundeejere startede deres egen lille vendetta. Ofte mødte golfspillerne en lille hilsen, når de fik spillet bolden ind på greenen. Den slags våben var for meget for golfspillerne. Hundeejerne vandt den ulige kamp.

Ned gennem skoven og ind til søen, hvor man får det første kig til Klaus Nars Holm. Legenden fortæller, at kongen lovede hofnarren en dansk ø, men spiste ham af med denne ø i Farum Sø. I dag bor dyrlægen Bjarne på øen, og han passer så godt på den, at han har vundet en pris. Da kommunerne blev lagt sammen, foreslog en politiker, at Furesø-gælden skulle finansieres ved at lave et casino på denne ø. Det var naturligvis for sjov, eller?

Under alle omstændigheder er Klaus Nars Holm muligvis det sidste sted i Furesø Kommune, jeg ikke har sat mine fodaftryk.

Ved Fiskebæk støder man på den røde jernbanebro, som blev udødeliggjort i TV-serien Bedrag. En stribe narkohandler blev aftalt her, fordi det på grund af de ekstreme støjgener ikke er muligt at aflytte samtalerne. Sådan kan man et sted også blive landskendt. Desværre er det svært at få gjort noget ved støjen, som rammer begge dele af kommunen.

Turen går videre forbi Farum Lystfiskerforeningens Hytte, hvor der snart er geddepremiere. Så er søen fyldt med både, og den største gedde vinder førstepræmien, men fiskene gider de ikke æde, næh menuen står på grillpølser, håndbajere og mandehørm.

På Farumsiden støder man ind i de flot renoverede huse, Egehuset og Flinthuset. De er et kig værd. Skulpturparken dukker op til højre, men er stort set gået i glemmebogen.

Til gengæld får man et hastigt kig ind til Farumgård, hvor der ikke er offentlig adgang. Den sag er Farumborgerne så trætte at høre om. Det er lige før, at de slår korsets tegn for sig og kigger op til himlen for at bede de højere magter om at gribe ind.

Farum Landsby og Farum Kirke skal man kigge nærmere på. Det er charmerende steder.

Går man henover marken, kan man skimte Gedevasegaard, som er ved at blive sat flot i stand.

For enden af søen møder man Hestetangs Å. Det er her, at man ved lav vandstand kan skimte krokodiller i vandet, i hvert fald hvis man fortsat har fantasi som et barn.

Turen går igennem Sortemosen. Det var nogenlunde her, at oldtidens landevej, Vandskelsvejen, havde et overgangssted.

Herefter kommer man gennem skoven og drejer til venstre ad grusvejen for at gå mod Værløse. Når man atter kommer ind i skoven. kan man skimte de ni hulveje på venstre side af skoven. Det er et spor af Vandskelsvejen. Men det var også her, at der i årevis boede en hjemløs. Han generede ingen og fik lov at være i fred, indtil han gik bort. Man kan stadig finde spor efter hans lejr.

Kigger man mod højre, ser man Ryethøjgaard. En af kommunens mest eksklusive ejendomme. I dag er der Bed N´Breakfast på gården.

Turen op til Værløse går forbi det særlige naturområde Sækken og en Jættestue, inden man atter kommer til Baunesletten, hvor man møder en populær kælkebakke. Men det var en anden tid, hvor det rent faktisk sneede om vinteren.