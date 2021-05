Se billedserie Niels Bødker Thomsen og murermester Ole Jensen viser rundt i tårnet og ovenpå kirken, hvor man finder disse smukke kupler. Og jo,hvis man har mod på det, så kan man kravle henover dem på en lille muret sti. Foto: Mikkel Kjølby

Den gamle kirkes hemmeligheder

Furesø - 21. maj 2021 kl. 19:21 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Hvem var den fine dame, som er begravet der, hvor det hellige vand rammer graven? Kan man kravle rundt på kirkerummets kupler? Er der begravet småbørnslig under stolerækkerne i kirken? Hvor lå den oprindelige trækirke?

Egnens ældste bygning, Kirke Værløse Kirke, har dannet rammen om mange højtideligheder for den lokale befolkning, men gemmer også på hemmeligheder.

Amatørarkæologen Karl K. Nielsen forsøgte at få opklaret hemmelighederne, da han i 1956 udgravede kirkegulvet. Især ledte han efter stolpehuller fra en trækirke. Den slags var der 150 af på Sjælland omkring 1100, og fundet af en møntskat 100 meter fra kirken antydede, at der måske også havde været aktivitet i området i vikingetiden.

- Karl lå og rodede i kirken i lang tid. En nat trådte han igennem gulvet og ned i et stolpehul. Derefter var det ledt at finde de andre stolpehuller for de lå regelmæssigt i forhold til det første stolpehul. Dermed blev Kirke Værløse Kirke en af de allerførste kirker i Danmark hvor man konstaterede stolpehuller til trækirker, fortæller Niels Bødker Thomsen, formand for Værløse Arkæologigruppe.

- Den nuværende stenkirkes kirkeskib blev bygget uden om trækirken, så man kunne gå i kirke mens stenkirken blev opført.. Det har været en stor trækirke, hvilket ikke har været så underligt, for vi ved, at der har boet godt og vel 200 mennesker i området i 1050, som trækirken er dateret til, forklarer Niels Bødker Thomsen, som gerne kæder fundet af møntskatten sammen med opførelsen af trækirken.

- Der har boet en vikingestormand i området. Det har været vigtigt for ham at få opført en kirke og ikke mindst få indhegnet til en kirkegård. Det var vigtigt for vikingerne at blive begravet i indviet jord, forklarer Niels Bødker Thomsen.

Karl K. Nielsens fund medførte en gave eller belønning til områdets store arkæolog, som ligger begravet på Kirke Værløse Kirkegård. Karl K. Nielsen fik af Nationalmuseet lov at udgrave den grav, som i dag findes i våbenhuset. Da graven blev udført omkring 1250 lå den lige for foden af kirketaget. Den kom først indenfor, da våbenhuset blev opført omkring 1600.

- Det er den fornemst mulige placering. Alt det hellige vand fra kirketaget drypper ned på graven. Karl udgravede et komplet skelet fra 1250. Han mente, at der var tale om stor, kraftig mand. Senere undersøgelser viste dog, at der var tale om et kvindeskelet. En fornem dame på omkring de 40 år. Man har ikke fundet ud af, hvem hun var. Men bare det, at hun ligger i så fornem en grav, er et tegn. Man kunne få den tanke, at damen var en del af Hvideslægten, som opførte stenkirken, fortæller Niels Bødker Thomsen.

For omkring 1135 til 1140 blev trækirken erstattet af en stenkirke i romansk byggestil. Men også stenkirken gemmer på en hemmelighed.

- Døbefonten var i starten placeret bagerst i kirken ved indgangen til kirken. Her blev der fundet æggeskal tynde stumper af kranier efter småbørnsskeletter under gulvet. Hvis et barn var dødfødt, eller døde før det nåede at blive døbt, blev det begravet under gulvet, så det hellige vand fra døbefonten dryppede ned på deres grav, forklarer Niels Bødker Thomsen.

Murermesterens montre

Kirketårnet blev lavet som en tllbygning i 1400. Der er normalt ikke offentlig adgang til tårnet af sikkerhedsmæssige årsager. En smal trappe fører op til et plateau over hvælvingerne. Da den lokale murermester Ole Jensen i 2009 blev hyret til at restaurere tårnets mure, måtte han balancere over hvælvingerne på et smalt brædt. Smeden Morten Larsen blev derfor hyret til at lave en bro, der er monteret i huller i ydermuren.

Herfra kan man se, hvordan kirkens oprindelig ydermur så ud.

- En klump faldt af væggen, og så kunne man se tre fingeraftryk i den del af muren, som er en del af den oprindelige romanske kirke. Det er et meget få steder, hvor man kan se en del af en urørt romansk kirkemur, fortæller Niels Bødker Thomsen.

For kirkemoden ændrede sig. Kirketårnet blev opført i gotisk byggestil. På samme tid blev kirkens flade tag erstattet af kupler i gotisk stil.

- Hvis man kravler ind over kuplerne, kan man få øje på rester af kalkmalerier på de oprindelige mure i den gamle stenkirke, siger Niels Bødker Thomsen.

Ole Jensen er nok den person i verden, som ved mest om kirketårnet.

- Da jeg skulle starte med at pudse murene, lå der 1 meter støv. Kirkens gartnere bar det ned, og jeg tog det med hjem for at sigte det for egen regning, fortæller Ole Jensen.

I støvet fandt han bly og skifer, munkesten med ulvepoteaftryk, mønter, kridtpiper, lædersko, propper fra ølflasker og meget mere. På øverste etage oppe ved kirkeklokkerne har Ole Jensen udformet en montre. Her kan man se de mest interesssante fund.

- Jeg lavede montren for min egen fornøjelses skyld. Der er jo ikke offentlig adgang, men jeg ved, at den tidligere præst altid tog konfirmandholdene med herop, fortæller Ole Jensen, som brugte seks år på at restaurere tårnets mure. I den forbindelse fandt han frem til en opskrift på læskemørtel, som blev brugt, da tårnet blev opført.

- Det irriterede mig, at man ikke respekterede den oprindelige byggemetode og ikke brugte den rigtige mørtel. Den har jeg genskabt og brugt, fortæller Ole Jensen.

Kirketårnets øverste etage indeholder også de to tonstunge kirkeklokker som er fra 1600-tallet.