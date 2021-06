Se billedserie Farum Hovedgades renovering nærmer sig sin afslutning. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) og partikolleagen Lene Bang har været dybt involveret i processen og glæder sig over resultatet. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Den bulede, forkætrede, snoede hovedgade er som forvandlet

Furesø - 12. juni 2021

FARUM: Den snor sig, bugter sig, praler lidt af de fine, gamle huse, giver et kig ned til søen, byder på opholdssteder og indkøbsmuligheder.

Farum Hovedgade har fra 1200-tallet været det pulserende omdrejningspunkt for livet i byen, der har fået navn efter passagen ved overgangsstedet for enden af Farum Sø.

Men i starten af det nye årtusinde var der efterhånden ikke så meget at prale af. Farum Hovedgades butikker lukkede en efter en. Vejen var bulet og ucharmerende. Cyklisterne trillede igennem gaden med livet som indsats. Fodgængerne havde trange kår. Handelslivet trak op mod Farum Bytorv.

I 2014 besluttede borgmester Ole Bondo Christensen (S), at der måtte gøres noget. I første omgang lykkedes det at få fondsstøtte på 3 mio. kr. til forbedring af forholdene for cyklister. Året efter steg ambitionsniveauet. Gehl Architects blev hyret til at lave en helhedsplan for den bedagede hovedgade.

Syv år. 26 mio. kr., og et hav af borgermøder senere kan man for alvor tage resultatet i sigte. Der mangler ganske vist et par fodgængerfelter. Korf ejendomme afslutter byggeriet ved REMA 1000 til vinter, og der skal laves lokalplan for Akacitorvet. Men ellers er man i mål med renoveringen af Farum Hovedgade.

- Jeg tør godt sige, at vi er stolte over det løft, som Farum Hovedgade har fået med den helhedsplan, siger Ole Bondo Christensen og nikker hen til sin partikollega Lene Bang, der har været stærkt involveret i arbejdet med REMA 1000 på Frodes Plads.

- Det betyder utroligt meget for borgerne i område, at der er lokale indkøbsmuligheder. Farum Hovedgade bliver igen et sted, hvor der er plads og mulighed for byliv, siger Lene Bang.

Ole Bondo Christensen er selv en ivrig cyklist, og oplevelserne på den nedslidte Farum Hovedgade satte gang i tankerne, dengang i 2014.

- Jeg har brændt meget for renoveringen af Farum Hovedgade, fordi jeg oplevede, at der var et behov for at gøre noget.

- Det var rigtig utrygt for cyklister at færdes på Farum Hovedgade, så vi søgte om penge til at lave cykelstier. Men der var også problemer for bilisterne og de gående. Derfor hyrede vi Gehl Architects til at

lave en helhedsplan. De er eksperter i at se tingene nedefra, forklarer Ole Bondo Christensen.

Renoveringen af Farum Hovedgade har taget mere end fire år. Det er der gode forklaringer på.

- Det har været en meget, lang proces. Nok også for lang. Vi skulle først og fremmest finde pengene. Det var ikke let. Den samlede pris på over 20 mio. kr. er et ordentlig nedslag i det kommunale anlægsbudget. Vi var nødt til at tage det trin efter trin. Det har været en hård omgang for erhvervslivet, fortæller Ole Bondo Christensen, som håber, at det var anstrengelserne værd.

- Vi ønsker ikke en by, hvor alt foregår ved bytorvet. Udover et stærkt bytorv ønsker vi en aktiv hovedgade. Heldigvis er vi begunstiget af, at erhvervslivet har grebet bolden, og mange spændende butikker har set en idé i at slå sig ned

på Farum Hovedgade, siger Ole Bondo Christensen.

Lene Bang ser allerede tegn på nyt liv i Farum Hovedgade.

- Forleden tog jeg cyklen igennem hovedgaden og talte 13 spisesteder med takeaway og en masse andre spændende butikker, og der er meget mere på vej. Det er altså meget godt, siger Lene Bang.

Udfordringerne stod i kø

Farum Hovedgades snoede forløb giver trafikale udfordringer, men med renoveringerne er der brede cykelstier det meste af vejen. I området ved Restaurant Tante Maren er der ikke meget plads. Her er cykelstien smallere, og der er opsat chikaner på vejen for at få bilisterne til at sænke farten.

Ved den gamle Farum Landsby er der

kommet nyt fortov ved butikkerne. Der mangler fortsat en fodgængerovergang til Akacietorvet, som står foran et løft med ny lokalplan, som skal give mulighed for caféer og spisesteder, men der er lavet en lille plads ved overgangen til Det Hvide Center, som også har fået en tiltrængt renovering af de nye ejere.

Midt på Farum Hovedgade er der opført en ny REMA 1000, som gemmer sig inde bag en parkeringsplads.

Korf ejendomme

arbejder på at færdiggøre bygningen ved siden af. Den flugter med hovedgadens forløb og skal huse fem mindre butikker og lejligheder ovenpå. Der er også gjort plads til et lille torv mellem parkeringspladsen og den nye bygning.

Længere oppe mod rundkørslen finder man en grøn plet. Den har fået navnet Krogvadparken. Her var der for mange år siden start for en etape i Post Danmark Rundt. Monica Ritterbands smukke cykelrytterstatue er da også vendt tilbage i parken, som er udstyret med cykelpumpe, vandpost, bænke og alt muligt andet til cykelryttere på tur. I selve parken er der lavet en lille cykelbane, hvor byens yngste kan lære at begå sig på jernhesten.

- På en eller anden måde er det meget passende. Når hele projektet startede med, at cyklisterne skulle have

bedre vilkår, og så er det dejligt, at vi slutter af med at lave et sted, hvor de små børn kan lære at cykle, siger Ole Bondo Christensen.

Opbakning fra lokalhistorien

Bestyrelsesmedlem i Farum Lokalhistoriske Forening, Signe Thomsen, er godt tilfreds med renoveringen og udviklingen af Farum Hovedgade.

- Hovedgadens problem er, at det er en gammel landevej. Den er svær at få til at fungere som handelscentrum, men med renoveringerne har man gjort et fint forsøg, siger Signe Thomsen.

En tur langs Farum Hovedgade fortæller historien om Farums udvikling.

- Arkæologisk set er det lag på lag. Man kan se på de enkelte bygninger, at arkitekturen og funktionen hører til en bestemt periode. Der kan man fx. se på bankbygningen, som er lavet i 1906-materialer. Når man ser på historien, er det hele

tiden sådan, at Hovedgaden skal indrette sine funktioner efter tidens behov. Det ser man med kirken, majtræet og meget andet. Det er en levende by, der skal forandres hele tiden, forklarer Signe Thomsen.

I det hele taget er der kun et element ved Farum Hovedgade, som generer Signe Thomsen.

- Akaciegården blev til Akacietorvet. Her prøvede man, at lave nogle bygninger i stil med en gammel bondegård, men man gjorde det i billige materialer. Det vil aldrig komme til at fungere. Til sammenligninge bygger man den nye plads ved REMA 1000 i nutidens stil. Sådan skal det være, siger Signe Thomsen.

