Debat: Grøn omstilling på Farums ældste vej?

Vejen ligger i det store fredede område i Mølleåparken og bruges af tusindvis af borgere, som indgang til de smukke områder ved Farum sø. Familier med børn, klapvogne, barnevogne og trillecykler har ikke en chance for at vige for hurtige trafikanter, da siderne afgrænses af hække og høje skrænter.

Derfor har Danmarks naturfredningsforening, Farum lokalhistorisk forening og Furesø By og Land bedt kommunen om at tilbageføre vejen til en grusvej. Ligeledes Miljørådet bakker op om denne løsning.

Vejmyndigheden, d.v.s. kommunen kan træffe beslutning om, hvilken vejtype man vil lave, når beboerne ikke er enige. Men på intet tidspunkt har der været et gennemarbejdet projekt for en grusvej og nu tromler man en asfaltløsning frem til udvalgets godkendelse, ligesom man gjorde det ved forudgående vejmøde med beboerne d.4.juli 2019.

Er det reel sagsbehandling? I kommunens oplæg vil en asfaltvej med en levetid på 15 år koste lidt over en million med moms og administration. Flere husstande skal derved betale næsten 100.000 kr. hver. Som enlig pensionist kan det betyde, at man må forlade sin bolig.

Og selvom kommunen, ved alle tidligere kendelser, forlods har betalt 40%,så vil man nu uden begrundelse kun dække 25%.Det til trods for at den offentlige brug af vejen er steget med 100% i takt med byens udbygning.

Vores behov for den smukke uspolerede natur, som tusindvis af borgere bruger med adgang fra Kong Volmers vej, indgår ikke i forvaltningens arbejde på trods af fine hensigts erklæringer og klimamål, også selvom det på papiret spiller en stor rolle. Vi må håbe at udvalget for natur, miljø og grøn omstilling d.5 marts 2020 besinder sig og lader miljøet få højeste prioritet. Det ville klæde Furesø kommune at være frontløber på dette område.