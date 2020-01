Lars Carstensen (K) og Tine Hessner (RV) vil bevare Egnsteatret Undergrunden.

Debat: Er kultur en luksus eller en nødvendighed?

Furesø - 24. januar 2020 kl. 09:41 Af viceborgmester Lars Carstensen (K) og udvalgsformand Tine Hessner (RV)

I de seneste år, er der gang på gang skåret i budgetterne til kultur og fritid. Det er en kedelig tendens, at kultur og fritid bliver betragtet som en slags "luksus", som man kan spare væk. Det er vi ikke enige i. Tværtimod er det på tide at stoppe de konstante nedskæringer på kultur- og fritidsområdet.

Faktum er, at vi i Furesø har et meget højt aktivitetsniveau og et meget stort antal frivillige foreninger, som engagerer borgerne og skaber meningsfyldte aktiviteter og fællesskaber. Til trods for, at foreningsliv og kultur er noget af det, der gør Furesø Kommune unik, har vi i den seneste budgetforhandling måttet kæmpe for at bibeholde aktivitetstilskuddet til de frivillige foreninger.

Med vedtagelsen af Kultur-, Fritids,- og Idrætspolitikken i 2019 anerkendte det samlede byråd fritidslivets kvaliteter og rækkevidde. Alle borgere favnes - gamle som unge, syge som raske. Vi ved, at de kroner vi investerer i Kultur og fritid har en effekt ift. livskvalitet, at mestre sit liv, at forebygge ensomhed, understøtte kreativt talent og give udsyn og perspektiv. Kulturen kan samle på tværs af sociale lag og generationer. Og hver en krone investeret i kultur giver derfor resultater på andre "velfærdsbundlinjer", omend det er svært at måle eksakt.

Helt aktuelt er Egnsteateret kommet under sparekniven. Egnsteateret er en spændende kulturinstitution i Furesø, som kan måle sig med lignende tilbud landet over. Faktum er, at vi for en beskeden kommunal medfinansiering har et unikt teater i Furesø, som skaber scenekunst og musikdramatik af ypperste kvalitet og engagerer frivillige og borgere. Egnsteatret bidrager også til den rejsende danske teaterscene og laver samproduktioner med andre teatre, som vi får tilsvarende glæde af i Furesø.

Egnsteatret indgår også i samarbejder med Furesøs øvrige kulturinstitutioner, plejehjem, folkeskoler mm og kan med en fortsat aftale få en endnu mere fremtrædende placering i lokalsamfundene, som vi som politikere kan sætte retning for.

Vi mener at kultur er en nødvendighed og ikke en luksus. Vi vil bevare og videreudvikle Egnsteateret og appellerer til, at vores byrådskolleger vil være med til at sikre det brede kulturliv i Furesø og sætte retning for fremtidens Egnsteater.