Gitte Vincents Stangel og Alan Wilumsen på stedet, hvor den kommende støjvæg fra Skolekrogen til Skovlinien skal tage sin begyndelse.

De første skridt for ny støjvæg

Furesø - 14. december 2017 kl. 11:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 700 beboere i Grundejerforeningen Kollekolleparkens 245 husstande skal ikke kun værne sig mod støj fra Hillerød-motorvejen. Den stigende trafikmængde på indfaldsvejen til Værløse, Kollekollevej, sender mere og mere støj ind i boligerne på Skolekrogen, Tornekrogen og Gartnerkrogen.

Nu har en arbejdsgruppe som blot kaldes for Støjgruppen fået hul igennem til forvaltningen i Furesø Kommune. De peger på en løsningsmodel, som involvererer en støjvæg på 900 meter fra Skolekrogen til Skovlinien på begge sider af vejen.

- Vi har været i gang i nogle år, men er tidligere stødt på grund. Et projekt var tidligere sat på det kommunale budget, men blev desværre taget ud igen, fortæller Gitte Vincents Stangel fra Støjgruppen.

Gruppen har fået mandat af grundejerforeningen til at arbejde for en 2,4 meter høj støjvæg.

- Vi er i positiv dialog med forvaltningen, og Furesø Kommune har sat penge af til forundersøgelsen. Et af kravene fra kommunens side er, at det skal se pænt ud, og sikre den mest effektive støjreducering. Det har vi selvfølgelig stor forståelse for, forklarer Gitte Vincents Stangel og fortsætter:

- Det design vi i samarbejde med kommunen er kommet frem til er en støjvæg i stil med den, som er opført ved Birkedalshusene et stykke længere inde i Værløse.

Med udbygningen af først Værløse Vest og siden Laanshøj er trafikmængden strøget i vejret. Støjgruppens formand Mads Emil Kragh, mener, at støjvægprojektet blot er en naturlig følge af udbygningen.

- Vi har stor forståelse for ønsket om at udvide og udvikle Værløse. Vi ønsker at tilføre værdi til et fælles samarbejde gennem systematisk arbejde med området. Gruppen anmoder om at inkludere dette projekt med henblik på, at støjgenerne fra Kollekollevej kan nedbringes til under Miljøstyrelsens grænser. Det vil samtidig give mulighed for, at der kan skabes en smuk indgang til Værløse fra motorvejen, lyder det fra Mads Emil Kragh.

Netop i denne tid er Furesø Kommune igang med konstitueringsfasen. Det forventes, at støjproblematikken kommer ind under udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstilling, som får socialdemokraten Lene Munch-Petersen som formand, men der oprettes også et særligt udviklingsudvalg for området.

- Det er for tidligt nu at sige noget om den konkrete omtalte støjgruppe og deres forslag. Der vil blive nedsat et § 17 stk. 4 udvalg om støjproblematikken generelt og forslag til løsning og finansiering, lyder det fra Lene Munch-Petersen.

